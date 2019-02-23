مبابي بعد وصوله لـ 50 هدفا: هدفي الاستمتاع بكرة القدم

السبت، 23 فبراير 2019 - 21:21

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - ليون

تحدث الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بعد وصوله لهدفه الـ 50 في الدوري الفرنسي، مشيرا إلى "هدفي دائما هو الاستمتاع".

باريس سان جيرمان انتصر على نيم بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 26 من الدوري الفرنسي. لقاء شهد تسجيل مبابي لهدفين وصوله للهدف الـ 50 كأصغر لاعب يصل لهذا الرقم. (طالع التفاصيل)

وقال مبابي: "هدفي الـ 50؟ أنا أجتهد كل يوم من أجل مساعدة فريقي".

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وأضاف في تصريحاته مع كانال + "هدفي أيضا الاستمتاع بكرة القدم. هي ممتعة وهدفي الاستمتاع بها".

وواصل "أما تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية، فهي أمور تحفيزية بكل تأكيد".

وأشار "دائما أقول أنه يوما ما سيظهر لاعبا جديدا ويكون أفضل ويحطم كل الأرقام من جديد".

وأشاد مبابي بـ توماس توخيل مدرب سان جيرمان قائلا: "يجعلنا لا نيأس ونطارد الكرة طوال الـ 90 دقيقة. نحن نفعل ذلك من أجله ومن أجل جماهير سان جيرمان".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن نقدم عملا جيدا وعلينا الاستمرار في ذلك".

باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول من 25 مباراة، بينما تجمّد رصيد نيم عند 36 نقطة في المركز 11.

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