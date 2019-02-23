بالفيديو - مبابي المعجزة يكمل 50 هدفا في الدوري الفرنسي.. باريس يتجاوز نيم

السبت، 23 فبراير 2019 - 20:17

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للفوز 3-0 على ضيفه نيم أوليمبيك، في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

مبابي سجّل هدفين، فيما سجّل زميله الشاب كريستوفر نكونو هدفا آخر.

باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول من 25 مباراة، بينما تجمّد رصيد نيم عند 36 نقطة في المركز 11.

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نكونو سجّل هدف باريس الأول في الدقيقة 40 بعد تمريرة من الإيطالي ماركو فيراتي.

قبل أن يظهر مبابي في الدقيقة 69 ويضيف الهدف الثاني، ومن عاد في الدقيقة 89 واختتم الأهداف.

مبابي وصَل بالفعل إلى 50 هدفا في مسيرته بالدوري الفرنسي، وهو أصغر لاعب يصل لهذا الرقم في آخر 50 موسما للمسابقة.

باريس سان جيرمان نيم الدوري الفرنسي

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