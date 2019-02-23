بالفيديو - مبابي المعجزة يكمل 50 هدفا في الدوري الفرنسي.. باريس يتجاوز نيم

قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للفوز 3-0 على ضيفه نيم أوليمبيك، في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

مبابي سجّل هدفين، فيما سجّل زميله الشاب كريستوفر نكونو هدفا آخر.

باريس سان جيرمان رفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول من 25 مباراة، بينما تجمّد رصيد نيم عند 36 نقطة في المركز 11.

نكونو سجّل هدف باريس الأول في الدقيقة 40 بعد تمريرة من الإيطالي ماركو فيراتي.

قبل أن يظهر مبابي في الدقيقة 69 ويضيف الهدف الثاني، ومن عاد في الدقيقة 89 واختتم الأهداف.

Kylian Mbappé's Ligue 1 career by numbers so far: • 88 games • 50 goals • 23 assists The youngest player to reach a half-century in the last half-century: 20 years, 3 months and 2 days old. 👶 pic.twitter.com/by14a3a6Nn — Squawka Football (@Squawka) February 23, 2019

مبابي وصَل بالفعل إلى 50 هدفا في مسيرته بالدوري الفرنسي، وهو أصغر لاعب يصل لهذا الرقم في آخر 50 موسما للمسابقة.