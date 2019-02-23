قائد شباب قسنطينة: شخصيتنا ظهرت بعد هدف الإسماعيلي.. وغياب الجماهير أثّر عليهم

السبت، 23 فبراير 2019 - 21:17

كتب : FilGoal

محمد وليد بن شريفة - شباب قسنطينة

أبدى محمد وليد بن شريفة قائد شباب قسنطينة امتنانه للخروج بنتيجة التعادل أمام الإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا

الإسماعيلي فرّط في تقدمه وتلقى هدفا عكسيا متأخرا في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، مكتفيا بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

وقال بن شريفة بعد اللقاء: "كانت مباراة صعبة أمام فريق منظم عرف كيف يستحوذ على الكرة، وهذا كان وضعا طبيعيا لأنه يلعب على أرضه".

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مضيفا في تصريحاته لـ "بي إن سبورتس": "أدركنا صعوبة المباراة، وحضرنا للخروج بنتيجة إيجابية".

وواصل: "تراجعنا قليلا في البداية تخوفًا من تلقي هدف، وبعد اهتزاز شباكنا استطعنا العودة في المباراة وشعرنا أن حظوظنا لا تزال قائمة".

وانهال بالإشادة على زملائه: "شخصية الفريق تظهر عندما يكون متأخرا خارج ملعبه ويستطيع العودة بهذا الشكل، إدراك التعادل لم يكن سهلا، ولكننا آمنا بحظوظنا حتى الدقيقة الأخيرة، الأهم كان العودة بالتعادل".

وأتم معترفا بتأثير خوض المباراة أمام مدرجات فارغة بسبب عقوبة الإسماعيلي: "الجماهير تحمّس الإسماعيلي، وبالتأكيد غيابها اليوم كان إيجابيا لشباب قسنطينة".

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