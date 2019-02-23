قائمة الأهلي – غياب الشناوي وصالح جمعة ضد الجونة.. وظهور ربيعة وشوبير

استمر غياب صالح جمعة عن قائمة الأهلي التي تسافر لمواجهة الجونة في الجولة 24 من الدوري المصري.

وفي نفس الوقت، غاب محمد الشناوي حارس المرمى عن قائمة الفريق بعد غيابه عن المران الجماعي اليوم السبت واكتفائه بعمليات التأهيل.

وأعلن الأهلي غياب الشناوي بسبب الإصابة، نفس السبب الذي يقف خلف غياب كل من حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال.

وغاب عن القائمة بسبب عدم الجاهزية البدنية كل من وليد أزارو وأحمد فتحي.

وفي المقابل، خرج كل من أحمد علاء وباسم علي وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودي وصلاح محسن ومحمود وحيد لوجهة نظر مارتين لاسارتي الفنية.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: سعد سمير – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول – محمد هاني – رامي ربيعة

الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – حمدي فتحي – ناصر ماهر – كريم وليد – رمضان صبحي – حسين الشحات – أحمد الشيخ – جيرالدو

الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي

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