أبو ريدة: طريقتان لحسم المشاركات الإفريقية للموسم المقبل.. وتعليق على أزمة الأهلي وبيراميدز

كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن طريقتين لحل أزمة المشاركة في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل.

الاتحاد عليه إرسال أسماء 4 أندية تشارك في دوري الأبطال والكونفدرالية بحلول يوم 30 يونيو المقبل، التاريخ الذي لن ينتهي قبله الدوري المصري الذي يتأهل بطله ووصيفه لدوري الأبطال، وثالثه للكونفدرالية رفقة بطل كأس مصر.

وقال أبو ريدة في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية لاتحاد الكرة: "لابد أن يفهم الناس إننا لدينا مشكلة في هذا الصدد، لكن الدوري وكأس مصر مستمرين، ولا نية لإلغاء الكأس تحت أي ظرف".

وشدد "سنحاول إنهاء كأس مصر قبل كأس الأمم الإفريقية حتى يتم حسم المتأهل للكونفدرالية. مصر بلد كبير ولا يصح أن تكون في موقف مثل إلغاء بطولة الكأس".

وأضاف "أما بالنسبة للدوري، فلو كانت الأمور غير واضحة وغير محسومة بالنسبة للثلاثة الأوائل قبل 30 يونيو، سأتحدث شخصيا مع الكاف لتجنيب الفرق المصرية الدور التمهيدي والمشاركة من دور الـ32 مباشرة حتى تتضح الرؤية بالنسبة لأول 3 فرق في الدوري".

وأردف "أما لو كانت الأمور محسومة وواضحة، سنبلغ الكاف بأسماء الثلاثة الأوائل في البطولة".

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري ويليه بيراميدز ثم الأهلي، والفارق بين المتصدر ووصيفيه 7 نقاط قبل لعب مباراتين مؤجلتين للزمالك و3 للأهلي.

وبين بيراميدز الثاني الأهلي الثالث، والمقاصة الرابع، 10 نقاط في حين لعب الأهلي 4 مباريات أقل من المقاصة و3 أقل من بيراميدز.

أزمة موعد الأهلي وبيراميدز

وعن أزمة الأهلي وبيراميدز حول مباراة يوم 28 فبراير، قال أبو ريدة: "الأمر لا يشغلني لأنه خاص بلجنة المسابقات".

وشدد "لا مشكلة لدى اتحاد الكرة مع أي طرف. هناك موعد معروف للمباراة لكن أهم ما يشغلني حاليا هو تنظيم كأس أمم إفريقيا".

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