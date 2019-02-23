خاص مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول تفاصيل عقد حسام حسن.. ومنصب جديد لحنفي

السبت، 23 فبراير 2019 - 15:15

كتب : هاني العوضي

حسام حسن - الأهلي - بيراميدز

سيكون حسام حسن مديرا فنيا لنادي سموحة خلفا لعادل عبد الرحمن حتى نهاية الموسم على الأقل.

كشف مصدر داخل نادي سموحة، تفاصيل عقد حسام حسن وجهازه الفني مع الفريق السكندري.

وعلم FilGoal.com أن عقد حسام حسن سيمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

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وسيحصل الجهاز الفني بالكامل على مليون و100 ألف جنيه شهريا، شاملة عقود جميع أفراد الجهاز الفني.

من جهة أخرى، علم FilGoal.com أن عاطف حنفي مدير الكرة السابق في سموحة سيحصل على منصب جديد داخل النادي بعدما شغل إبراهيم حسن منصب مدير الكرة ضمن جهاز حسام حسن الفني.

كان نادي سموحة قد أعلن تولي حسام حسن مهمة تدريب الفريق خلفا لعادل عبد الرحمن بشكل رسمي.

ويستعد سموحة لمواجهة الإسماعيلي يوم 12 مارس المقبل في أولى مباريات الفريق السكندري مع الجهاز الفني الجديد.

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