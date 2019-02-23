كلوب: لطالما أحببت فيرجسون.. حدته تجاه ليفربول تغيرت

يُكن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الكثير من الإعجاب للمدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون.

الفريقان يلتقيان غدا الأحد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء ربما يحدد بشكل كبير مسار المنافسة على اللقب بين الريدز وفريق مانشستر سيتي.

وكلوب أظهر الكثير من الثناء والاحترام لفيرجسون.

وقال: "إنه واحد من بين الأكبر إن لم يكن الأكبر في عالم كرة القدم، يمكنك قول ذلك مع كل الأشياء التي حققها، من حيث بدأ ومن حيث أتى وما فعله مع ناديه. كل هذه الأشياء تجعله مذهلا".

وأضاف في تصريحات صحفية "كمدرب صغير - قبل موسمين كنت صغيرا - ليس مسموحا لك أن تقارن نفسك مع الأشياء التي فعلها ثم الأشياء التي فعلتها أنت. كان عالما مختلفا تماما ووظيفة مختلفة أيضا".

وواصل إشادته "لطالما كننت له الإعجاب. من مسافة يبدو الأمر سهلا، لا أعرف إن كنت قادرا على تدريب ليفربول لمدة 20 عاما وخوض كل تلك المعارك التي خاضها، ربما يكون الوضع مختلفا لأنه كان شخصا تنافسيا للغاية واعتاد على قول بعض الأشياء قبل مواجهة ليفربول".

كلوب أكمل "متأكد من أنه حينما كان في منصبه لم يرد أبدا أن يكون ليفربول ناجحا، ربما لا يريد ذلك الآن وربما لم تعد أراؤه بنفس القوة إذ سمعته في أحد المرات يبدي إعجابه بما نفعله".

وأشار إلى موقف جمعهما "في أحد المرات كانت حاضرا بأحد المؤتمرات لدوري الأبطال عندما كنت مدربا لبروسيا دورتموند، وسألت إن كان أحدهم هنا فأخبروني أن فيرجسون في غرفة الإفطار، دخلت وقال لي: أوه يورجن، تعال إلى هنا. جئت ولأول نصف ساعة لم قادرا على فهم ما نتحدث بشأنه بسبب اللهجة الاسكتلندية".

وأتم "حاولت أن أكون ودودا للغاية وخطوة بخطوة بدأت في الفهم. مازلت على نفس المنوال رفقة كيني دالجليش (أسطورة ليفربول الاسكتلندي). إنه حقا شخص لطيف واحترمه للغاية. من الواضح أنه يعتقد أنني لست أعمى بالكامل كمدرب لذلك هذا جيد :D".

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