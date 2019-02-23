مران الأهلي – انتظام صلاح محسن.. والشناوي يكتفي بالتأهيل

السبت، 23 فبراير 2019 - 12:37

كتب : أحمد الخولي

صلاح محسن - الأهلي

غاب محمد الشناوي حارس الأهلي عن مران الفريق الجماعي، واكتفى بالتأهيل على هامش المران الأساسي استعدادا لمباراة الجونة.

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم الصباحي اليوم السبت استعدادا لمواجهة الجونة.

غاب الشناوي عن المران الجماعي، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فقط تحت قيادة أخصائي التأهيل.

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وانتظم صلاح محسن مهاجم الفريق في المران الجماعي بعدما شفي من الإصابة التي كان يعاني منها، فيما واصل الرباعي حسام عاشور، ومحمد الشناوي، وعمرو جمال، ومحمد نجيب التأهيل من الإصابة.

من جهة أخرى، عقد مارتين لاسارتي المدرب الأوروجواني للفريق، جلسة انفرادية مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، فيما ألقى محاضرة فنية مطولة على اللاعبين استعدادا للقاء الجونة.

وأخيرا، أدى وليد سليمان برنامج بدني ضمن تجهيزه للعودة للمشاركة بعد الإصابة التي تعرض لها.

ويستع الأهلي لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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