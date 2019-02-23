مران الأهلي – انتظام صلاح محسن.. والشناوي يكتفي بالتأهيل

غاب محمد الشناوي حارس الأهلي عن مران الفريق الجماعي، واكتفى بالتأهيل على هامش المران الأساسي استعدادا لمباراة الجونة.

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم الصباحي اليوم السبت استعدادا لمواجهة الجونة.

غاب الشناوي عن المران الجماعي، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فقط تحت قيادة أخصائي التأهيل.

وانتظم صلاح محسن مهاجم الفريق في المران الجماعي بعدما شفي من الإصابة التي كان يعاني منها، فيما واصل الرباعي حسام عاشور، ومحمد الشناوي، وعمرو جمال، ومحمد نجيب التأهيل من الإصابة.

من جهة أخرى، عقد مارتين لاسارتي المدرب الأوروجواني للفريق، جلسة انفرادية مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، فيما ألقى محاضرة فنية مطولة على اللاعبين استعدادا للقاء الجونة.

وأخيرا، أدى وليد سليمان برنامج بدني ضمن تجهيزه للعودة للمشاركة بعد الإصابة التي تعرض لها.

ويستع الأهلي لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

أين يقع حسام حسن في ترتيب أفضل 10 مدربين مصريين حاليين

رئيس الوحدة: ميدو مدرب مميز.. ولا نستمع للقلة المندسة التي تريد رحيله

رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة

حوار - أبو ريدة: تجربة بيراميدز مثمرة ومن الجيد تكرارها.. ولا صراع بين الاتحاد والأهلي

الجانب الآخر من قصة عقوبة تشيلسي.. أوضاع قُلبت رأسا على عقب وأحلام تحطمت

جواو فيليكس.. تذكّروا الاسم