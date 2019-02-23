مستشفى الأهلي – عودة وليد سليمان "قريبة للغاية".. وموقف عاشور يتحدد بعد الجونة

أصبحت عودة وليد سليمان جناح الأهلي للمران الجماعي "قريبة للغاية"، بحسب الموقع الرسمي للأحمر.

وقال المركز الإعلامي للنادي: "بدأ وليد سليمان لاعب الأهلي تنفيذ مرحلة الإعداد البدني تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي، والتي أصبحت قريبة للغاية، بعدما قطع اللاعب شوطا كبيرا في طريق العودة من خلال الانتهاء من مرحلتي العلاج الطبيعي ثم التأهيل".

وأضاف "ويخضع سليمان، لبرنامج بدني، تحت إشراف أليخاندرو، مخطط الأحمال، بالتنسيق مع مارتين لاسارتي، المدير الفني للفريق، والذي سبق أن أبدى ارتياحه الشديد بسبب تراجع معدل الاصابات وعودة أكثر من لاعب للمشاركة الجماعية".

وكان سليمان، قد تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة، التي أقيمت بالجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفي المقابل، بدأ حسام عاشور قائد الفريق المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، وبات علي أعتاب العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويتحدد موقف عاشور، من المشاركة الجماعية عقب مباراة الجونة، بعد الاطمئنان بشكل أكبر على حالته من الناحية الطبية، والتأكد من عدم شكوى اللاعب.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة قائد الفريق بشكل كبير، وبات على بعد مسافة قصيرة من العودة ولكن القرار النهائي سيكون عقب انتهاء مباراة الجونة.

وكان عاشور، قد تعرض لإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفني والطبي التآني في عودة اللاعب، وخضع لبرنامج علاجي ووصل إلي المرحلة الأخيرة في البرنامج التاهيلي تمهيدا للعودة.

ويتوجه الفريق اليوم السبت إلى الغردقة للمبيت بأحد الفنادق، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها عصر غد الأحد، وذلك في إطار مواجهات الجولة 24 في بطولة الدوري العام.

وأدى الأهلي مرانه الأخير ظهر اليوم علي ملعب التتش، ثم تناول اللاعبون وجبة الغداء، قبل التحرك من مقر النادي بالجزيرة، والتوجه إلي الغردقة، لملاقاة الجونة على ملعبه.

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