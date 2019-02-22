كانتونا: بوجبا لم يغيّر قصة شعره منذ قدوم سولشاير.. وأرفض الاختيار بين سيتي وليفربول

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 23:51

كتب : FilGoal

سولشاير - بوجبا

أشاد إيريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد، بتأثير أوليه جونار سولشاير على لاعبه بول بوجبا.

كانتونا تحدّث إلى Paddy Power وسلّط الضوء على التطور الكبير لمواطنه الفرنسي بوجبا: "بول بوجبا عظيم الآن. سولشاير وجد المركز المناسب له. لديه رؤية عظيمة وقدرة رائعة على التمرير، يمكنه التسجيل وصناعة الأهداف، بالإضافة إلى تنسيق اللعب والدفاع بشكل جيد".

وأردف: "كلما امتلك الكرة، صار خطيرا للغاية، يمكن أن يحدث أي شيء في هذه اللحظة".

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وبأسلوبه التهكمي الجريء المعتاد، قال كانتونا: "منذ مجيء سولشاير، لم يغيّر بوجبا قصة شعره. لعله جعل بوجبا يفهم أن أولويته هي لعب كرة القدم".

مشددا: "عليك أن تكون جيدا على الملعب أولا، وبعدها يمكنك أن تفعل أمور أخرى. إن فقدت تركيزك بسبب تفكيرك في قصة شعرك أكثر من كرة القدم، فهذا ليس جيدا".

وواصل: "بعد أن يسجلوا الأهداف ويحققوا الانتصارات، يمكنهم أن يلتفتوا إلى قصة شعرهم، فهذه ليست مشكلة. ولكن التركيز أولا، يجب التفكير في الفوز وكرة القدم".

كانتونا سُئل عن فريقه المفضل بين مانشستر سيتي وليفربول للظفر بلقب الدوري، والرقم 7 السابق في مانشستر يونايتد أبدى انتماءً كبيرا للشياطين الحمر: "الأمر وكأنك تطلب من الاختيار بين أسنان من خشب أو سيقان من إسفنج".

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