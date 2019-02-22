خارج الحسابات؟ فالفيردي يستبعد بواتينج من مواجهة إشبيلية

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 23:13

كتب : FilGoal

برشلونة - بلد الوليد - الدوري الإسباني

برشلونة إشبيلية الدوري الإيطالي بواتينج

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