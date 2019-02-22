إصابة عواد وخروجه بعد تدخل من مواطنه أحمد جمعة

الجمعة، 22 فبراير 2019 - 20:47

كتب : FilGoal

محمد عواد - الوحدة

غادر المصري محمد عوّاد مباراة فريقه الوحدة أمام أحد في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، على خلفية تدخُل من مواطنه أحمد جمعة.

عواد ترك مكانه على أرض الملعب لزميله عبد الله شملح الجدعاني في الدقيقة 52، متأثرا بإصابته في القدم اليمنى.

حارس مرمى الإسماعيلي السابق كان مسيطرا على الكرة بقدمه، قبل أن يراوغ جمعة المندفع، ليتنج الالتحام الذي سقط عواد على إثره، ولم يستطع إكمال المباراة.

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الالتحام ليس الأول بين عوّاد وجمعة في هذه المباراة، إذ جُرحَت يد حارس المرمى اليسرى في الشوط الأول بسبب تدخُل آخر من مهاجم المصري السابق، نال بسببه بطاقة صفراء في الدقيقة 35.

عوّاد خاض كل الدقائق في المباريات العشرين الماضية، وخروجه أوقف سلسلة الدقائق المتتالية التي خاضها.

الوحدة بقيادة المدرب أحمد حسام ميدو كان متقدما بهدفين دون رد من الشوط الأول، قبل أن يقلّص أحد الفارق بعد خروج عواد.

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