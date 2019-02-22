فالفيردي: إشبيلية مخيف على ملعبه.. ومن الصعب أن يلعب برشلونة دون سواريز

شدد إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة على خطورة منافسه المقبل في بطولة الدوري: إشبيلية، خصوصا على ملعبه.

برشلونة يحل ضيفا على إشبيلية في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

برشلونة خسر 0-2 في زيارته الأخيرة لملعب سانشيز بيزخوان في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا: "إشبيلية فريق مخيف على ملعبه، إنه منافس صعب يستطيع تحقيق نتائج جيدة أمام فرق المقدمة، خسرنا المباراة التي لعبناها هناك".

لويس سواريز أكمل 25 ساعة متتالية دون أهداف في مباريات دوري أبطال أوروبا بعيدا عن كامب نو، وفالفيردي يعتقد أن مهاجمه لا يمكن تعويضه: "سواريز على ما يرام، دخل بديلا في مباراة الجولة الماضية، سواريز يخلق لنا الكثير من الفرص، من الصعب أن نلعب دونه. التركيز المنصب على سواريز محيّر، لأن هذا الأمر حدث في السابق قبل أن يسجل العديد من الأهداف. في المباراتين الماضيتين سنحت له عدة فرص للتسجيل، يحتاج إلى الصبر والمثابرة، وهو يقوم بذلك بالفعل، إنه لاعب عظيم".

البرازيلي أرتور ميلو كان أحد نجوم كلاسيكو ذهاب نصف نهائي الكأس، فهل يلحق بالإياب منتصف الأسبوع المقبل؟

فالفيردي يرد: "لا أعرف، لم يتدرب مع المجموعة حتى الآن".

إشبيلية سيدخل مواجهة برشلونة منقوصا من خدمات قائده خيسوس نافاس بسبب الإصابة: "خيسوس نافاس مفتاح لعب لـ إشبيلية، ليس لدي شك في ذلك، كان خصما معقدا لنا دائما، وقد قدّم مباراة عظيمة في ذهاب الكأس".

وشدد المدرب الباسكي أن صراع الدوري لا يزال قائما: "لم يُحسَم أي شيء بعد في صراع الدوري، ولن يُحسَم في الأسبوع المقبل، لا نركز على نتائج المنافسين، بل على أنفسنا".

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مطارده أتليتكو مدريد، و9 نقاط عن غريمه ريال مدريد.

فيما يحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ويسعى للخروج من سلسلة نتائجه المحلية السلبية.

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