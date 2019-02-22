بالفيديو - تشيلسي وإنتر ينتصران ويتأهلان لدور الـ16.. كوكا يودع الدوري الأوروبي

كرر تشيلسي انتصاره على نظيره مالمو السويدي في إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، وهو نفس ما فعله إنتر الإيطالي، بينما ودع محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" المسابقة رفقة أولمبياكوس.

تشيلسي فاز على ضيفه مالمو السويدي بثلاثية بيضاء بعدما انتصر البلوز ذهاب 2-1، ليتأهل إلى ثمن النهائي بنتيجة إجمالية 5-1.

سجل أهداف اللقاء أوليفييه جيرو في الدقيقة 55 وروس باركلي في الدقيقة 74 وهودسون أودوي في الدقيقة 84.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي في ظل تراجع من الضيوف وفشل في الاختراق من قبل أصحاب الأرض، ولكن مع الشوط الثاني تبدلت الأحوال.

جيرو افتتح التسجيل مستغلا عرضية من الجبهة اليسرى صنعها ويليان ليودع الكرة في الشباك بسهولة.

وروس باركلي نجح في إضافة الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء قبل ربع ساعة من النهاية.

واختتم أودوي الثلاثية مع الدقيقة 84 بعدما توغل صوب منطقة الجزاء وسدد بيمناه في الزاوية البعيدة للحارس.

وفي مباراة أخرى ودع لاعبنا المصري كوكا الدوري الأوروبي بعد الهزيمة من دينامو كييف بهدف نظيف في أرض الأخير، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2-2، وهي المباراة التي سجل فيها كوكا.

كوكا شارك بشكل أساسي وحتى النهاية اللقاء، وأهدر فرصة التعادل مع الدقيقة 76 بعدما سدد كرة عرضية ولكن الحارس تصدى لها بصعوبة.

وفي إيطاليا نجح إنتر في تكرار انتصاره على رابيد فيينا، وهذه المرة ضربه بأربعة أهداف نظيفة بعدما فاز ذهابا بهدف نظيف ليتأهل إلى دور الـ16 بإجمالي خمسة أهداف.

الرباعية توالى عليها ماتياش فيتشينو وأندريه رانوكيا وإيفان بيرسيتش وماتيا بوليتانو في الدقائق 11 و18 و80 و87 على الترتيب.

ونجح سلافيا براج التشيكي في الانتصار على مضيفه جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف ليتأهل إلى دور الـ16 بعدما تعادلا ذهابا سلبيا.

وفي مفاجأة كبرى أقصى كراسوندار الروسي مضيفه باير ليفركوزن الألماني بعدما تعادل معه بهدف لمثله في ألمانيا عقب التعادل سلبيا في روسيا.

مفاجأة أخرى شهدتها الملاعب الإسبانية إذ نجح رين الفرنسي في التغلب على ريال بيتيتس 3-1 بعدما تعادلا ذهابا 3-3 ليضمن الفريق الفرنسي مكانه في ثمن النهائي.

وخطف بنفيكا تأهلا صعبا من نظيره جالاتا سراي بعدما تعادلا سلبيا ليحجز الفريق البرتغالي مقعده بعد الفوز ذهابا 2-1.

16 ناديا تأهلوا إلى ثمن النهائي وهم: إشبيلية، أرسنال، دينامو زغرب، اينتراخت فرانكفورت، نابولي، سالزبورج، فالنسيا، فياريال، زينيت، كراسوندار، بنفيكا، تشيلسي، دينامو كييف، سلافيا براج، إنتر، رين.

وتقام قرعة ثمن النهائي غدا الجمعة في مدينة سيون السويسرية.

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