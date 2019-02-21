لامبارد يعلق على أنباء تدريبه لتشيلسي

الخميس، 21 فبراير 2019 - 23:03

كتب : FilGoal

لامبارد - دربي كونتي

علق فرانك لامبارد أيقونة تشيلسي والمدير الفني الحالي لدربي كاونتي على الأنباء التي ربطته بتدريبه للفريق اللندني حال إقالة ماوريسيو ساري.

ونقلت صحيفة "ميرور" تصريحات لامبارد في مؤتمر صحفي حيث قال: "لا شيء يفاجئني في كرة القدم".

وواصل "سيكون هناك العديد من الربط في كل مكان لا يفاجئني ما يحدث الآن".

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وتابع اللاعب الإنجليزي السابق "يجب علي أن أركز في عملي هنا وأنا حاليا لا أفكر في أي شيء أو أتحدث حيال أي شيء".

وأتم "أنا الآن مدرب لدربي ونحن نعمل من أجل المباراة المقبلة فتركيزي كان على مواجهة ميلوول والآن ننظر للقاء نوتنجام فورست".

ويحتل دربي المركز السابع في جدول ترتيب الدرجة الأولى في إنجلترا برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن المركز السادس والذي يؤهل صاحبه لخوض الدورة التأهيلية للبريميرليج.

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