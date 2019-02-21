22 لاعبا في معسكر الإسماعيلي لمباريات إفريقيا والدوري

اختار سيدومير يانفيسكى المدير الفني للإسماعيلي 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق يخوض خلاله الفريق 3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة شباب قسنطينة الجزائري في الجولتين الثالثة والرابعة لمجموعات دوري الأبطال، وأيضا طلائع الجيش في الدوري.

وكان الاتحاد الإفريقي قرر عودة الإسماعيلي لدوري أبطال إفريقيا بعدما تم استبعاده من البطولة على خلفية تصرفات جماهير الدراويش خلال مباراة الإفريقي التونسي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لهذه المباريات كالآتي:

المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب.

الدفاع: طارق طه – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

الوسط: عماد حمدي – إبراهيم عبد الخالق – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدي – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم – محمد الضرف.

الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد.

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