حفظ شكوى محمد شيحة ضد أحمد الشيخ ورفض تغريم اللاعب

قررت لحظة التظلمات في اتحاد الكرة حفظ الشكوى المقدمة من محمد شيحة وكيل اللاعبين ضد أحمد الشيخ لاعب الأهلي.

أحمد الشيخ النادي : الأهلي الأهلي

وتواجد أحمد الشيخ اليوم الخميس في مقر اتحاد الكرة لحضور جلسة لجنة التظلمات التي أصدرت قرارا في صالحه ورفضت تغريمه أي مبالغ مالية.

وكان محمد شيحة تقدم بشكوى ضد الشيخ وطالب بالحصول على 260 ألف جنيه قيمة عمولته من انتقال اللاعب إلى الأهلي من مصر للمقاصة.

وعقب الجلسة حرص مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين على إنهاء الخلاف بين اللاعب ووكيله وعقد جلسة صلح ودية بينهما.

وانضم أحمد الشيخ لصفوف الأهلي قادما من المقاصة بداية موسم 2015/2016.

على جانب آخر قررت اللجنة تأجيل شكوى أخرى من محمد شيحة ضد محمد حمدي زكي لاعب سموحة الحالي والذي طالب خلالها بالحصول على 160 ألف جنيه نظير انتقال اللاعب من الاتحاد السكندري إلى الأهلي. وتعقد الجلسة الجديدة يوم 7 مارس المقبل.

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