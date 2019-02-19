مؤتمر #ليلة_الأبطال – متجاهلا رونالدو.. جوارديولا: بيرناردو هو نجم الكرة البرتغالية

انهال بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، بالإشادة على لاعبه بيرناردو سيلفا، معتبرا إياه أبرز لاعبي البرتغال.

جوارديولا ظهر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة شالكه الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وقال جوارديولا: "بيرناردو هو نجم البرتغال بالفعل، يمتلك كل المؤهلات، هو شخصية ودودة، لا يظهر وجها ممتعضا أبدا حتى وإن لعب 5 دقائق. إنه شخص محبوب من كل أفراد الفريق، واحد من أكثر اللاعبين موهبة من بين كل من رأيتهم، يستطيع اللعب في 3 أو 4 مراكز".

مضيفا: "عدم مشاركته لا يسبب له مشكلة، يركض كثيرا، ربما هو واحد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في التمريرات الحاسمة والأهداف، إنه لاعب مبهج لمدربه، من المذهل أن تمتلك لاعبا مثل بيرناردو في التدريبات والمباريات. البرتغال محظوظة به، أحبه".

وكان جوارديولا مباشرا في إجابته عن أهداف الفريق هذا الموسم: "هدفنا الفوز بأربع بطولات، أن نفوز بكل مباراة".

المدرب الإسباني أعلن غياب ثنائي فريقه عن مواجهة الفريق الألماني: "جون ستونز عانى من إصابة في الفخذ يوم أمس، بينما أنهى جابرييل جيسوس مباراة نيوبورت بمشاكل في العضلة الخلفية. ليست إصابات خطيرة، ولكنها كانت كافية حتى تتسبب في غيابهما".

وشدد على قوة منافسه في الدوري الإنجليزي ليفربول: "لست نادما على أي شيء حدث في الدوري هذا الموسم. يقول الكثيرون إن ليفربول تمت الاستهانة به مطلع الموسم، ولكن ليفربول يظل ليفربول، إنه فريق يمتلك 5 ألقاب دوري أبطال، والكثير من البطولات، ولذا من المميز أن ننافسهم كل موسم".

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