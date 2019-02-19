تشكيل #ليلة_الأبطال - خط وسط جديد لـ برشلونة.. وندومبيلي يقود ليون

دفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، بلاعبه سيرجي روبيرتو في خط الوسط، مع التعويل على نيلسون سيميدو في الجهة اليمنى، خلال مواجهة أوليمبيك ليون في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

التشكيلة شهدت حضور عثمان ديمبيلي في خط الهجوم على حساب فيليبي كوتينيو، إلى جوار الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

كما يعود صامويل أومتيتي لدكة البدلاء بعد أشهر طويلة من الغياب، ويجاور كوتينيو ومالكوم وفيدال.

في المقابل يعاني ليون من غياب قائده نبيل فقير للإيقاف، إلا أن لاعب الوسط تانجوي ندومبيلي يتواجد على الرغم من الشكوك التي أحاطت بإمكانية لحاقه بالتشكيلة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لونجليه - جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسيكتس - إيفان راكيتيتش - سيرجي روبيرتو

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: إنياكي بينيا - خيسون موريو - صامويل أومتيتي - كارلس ألينيا - أرتورو فيدال - فيليبي كوتينيو - مالكوم

تشكيل ليون:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيس

الدفاع: ليو دوبوا - جيسون ديناير - مارسيلو - فيرلاند ميندي

الوسط: تانجوي ندومبيلي - نبيل عوار - بيرتراند تراوري - ممفيس ديباي - مارتن تيريير

الهجوم: موسى ديمبيلي

دكة البدلاء: ماتيو جورجلين - مارشال - كيني تيتي - بابي شيخ ديوب - عمر سوليه - ماكسويل كورنيه - لوكاس توسار

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