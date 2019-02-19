هدف رائع في شباك بيراميدز.. شجار وطرد للاعب الجونة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 17:28

كتب : FilGoal

الجونة - بيراميدز

تشهد مباراة الجونة وبيراميدز الجارية الآن في الجولة 23 من الدوري المصري، إثارة كبيرة خصوصا في شوطها الثاني.

الجونة كان متقدما بهدف أول سجله إسلام عبد النعيم في الدقيقة 51، عندما تحصّل فريق البحر الأحمر على ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعد عرقلة علي جبر لـ محمد ناجي جدو المنفرد.

المخالفة استوجبت إشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه جبر، قبل أن ينبري جدو لتنفيذ الركلة ويهدرها بتألق أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

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الإثارة تواصلت عندما انطلق أحمد حمدي المعار من الأهلي وأقدم على فاصل مهاري مميز، قبل أن يمرر كرة رائعة إلى أحمد ياسر ريان المعار بدوره من الأهلي، ليضيف هدف الجونة الثاني في الدقيقة 60.

لقطة ما بعد الهدف شهدت اشتباكا أطرافه عمر جابر وأحمد علي وأحمد الشناوي، نتج عنها بطاقة صفراء لـ جابر، وأخرى لـ علي الذي تحصل على بطاقته الثانية وغادر الملعب مطرودا.

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