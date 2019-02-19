هدف رائع في شباك بيراميدز.. شجار وطرد للاعب الجونة

تشهد مباراة الجونة وبيراميدز الجارية الآن في الجولة 23 من الدوري المصري، إثارة كبيرة خصوصا في شوطها الثاني.

الجونة كان متقدما بهدف أول سجله إسلام عبد النعيم في الدقيقة 51، عندما تحصّل فريق البحر الأحمر على ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعد عرقلة علي جبر لـ محمد ناجي جدو المنفرد.

المخالفة استوجبت إشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه جبر، قبل أن ينبري جدو لتنفيذ الركلة ويهدرها بتألق أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

الإثارة تواصلت عندما انطلق أحمد حمدي المعار من الأهلي وأقدم على فاصل مهاري مميز، قبل أن يمرر كرة رائعة إلى أحمد ياسر ريان المعار بدوره من الأهلي، ليضيف هدف الجونة الثاني في الدقيقة 60.

لقطة ما بعد الهدف شهدت اشتباكا أطرافه عمر جابر وأحمد علي وأحمد الشناوي، نتج عنها بطاقة صفراء لـ جابر، وأخرى لـ علي الذي تحصل على بطاقته الثانية وغادر الملعب مطرودا.

اقرأ أيضا:

"لاتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي".. الأهلي يناقش تعديلات الدوري ومواعيد الكأس الخميس

ماذا ينتظر صلاح من مواجهة بايرن؟ معادلة نجم ريال مدريد وتخطي توريس وروماريو

عبد العال لـ في الجول: لن نستسلم وسنقاتل أمام الأهلي.. وهذا موقف إسلام جابر

قراءة في أوراق لاسارتي قبل مواجهة الأهلي والداخلية.. 3 أسئلة