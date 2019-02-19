كيميتش: جوارديولا ألهمني.. وكلوب قادر على جعلك لاعبا أفضل

انهال جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ بالمديح على مدربه الأسبق بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، كما توجه بالإشادة إلى يورجن كلوب مدرب ليفربول قبل مواجهة الفريقين.

الفريق البافاري يحل ضيفا على ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد اليوم الثلاثاء.

وكيميتش أجرى حوارا مع صحيفة إندبيندنت البريطانية، وتحدث فيه عن تأثير جوارديولا ونظرته إلى كلوب، وكل الآتي على لسانه.

"عندما تكون على أرض الملعب ترغب دائما في تحمل المسؤولية، وعندما تلعب العديد من الدقائق مثلي فإنك تتحمل الكثير من المسؤوليات، وأنا أرغب في تحملها".

"بالنسبة لي لا يهم إن كنت ارتدي شارة القيادة أم لا، عندما أكون على أرض الملعب أرغب في إظهار أفضل مستوى لي وأنا أكون زميلا جيدا وأساعد زملائي عندما يرتكبون الأخطاء، وهذا نفس الأمر عندما أرتكب الأخطاء، حينها أرغب في أن يتواجد زملائي من أجلي".

"عندما أرى أن هناك شيئا خاطئا أقول لزملائي، أنا لاعب عاطفي ولا أخشى قول رأيي، هذه شخصيتي ولا يمكن إخفائها".

"جوارديولا صاحب التأثير الأكبر في مسيرتي؟ بالطبع، عندما انضممت لبايرن كنت قادما من فريق درجة ثانية، وبالنسبة لي كان عالما جديدا. المدرب أظهر الكثير لي، أراني المساحات في الملعب وتدربت مع لاعبين من طراز رفيع، لذا تطورت كثيرا".

"بيب كان رائعا معي، وبعدها أصبحت لاعبا في المنتخب الألماني وتنافست مع منتخبات أوروبية.. لقد غيرني وألهمني".

"إنه شخص عاطفي للغاية وبمجرد أن يرى شيئا ما خاطئا يذهب ليتحدث معك مباشرة، لا في غرف الملابس وليس في اليوم التالي، يرغب في فهم الموقف مباشرة، وهذا أسهل لك كثيرا كلاعب".

"هذا بيب جوارديولا وعليك أن تثق به لأنه شخص أمين".

"يورجن كلوب؟ من المذهل أن يكون بهذه المشاعر سواء مع اللاعبين أو الجماهير، بإمكانك أن ترى قدرته على دفع اللاعبين للأمام وتطوير مستواهم، كل لاعب يصبح أفضل مع مدرب مثله".

"عندما ترى أسلوب لعب ليفربول فإنهم يملكون دفاعا قويا وهجوما مذهلا، يملكون الكثير من السرعة ولديهم لاعبين أقوياء في الصراعات الثنائية. ليس من السهل اللعب ضدهم. كلوب قدم أشياء عظيمة معهم".

"لا يمكن أن نسيطر على المباراة 90 دقيقة أمامهم، والقيام بذلك على أنفيلد سيكون شيئا أصعب، لكنها ستكون مباراة مثيرة".

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