اسكواش - أسطورة اللعبة نيكول دافيد تعلن اعتزالها بنهاية الموسم

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 11:32

كتب : محمد سمير

نيكول ديفيد

قررت الماليزية نيكول دافيد بطلة العالم ثماني مرات سابقة اعتزال رياضة الاسكواش في شهر يونيو المقبل بنهاية الموسم الجاري.

وتعتبر نيكول دافيد أسطورة اللعبة وأحد أهم اللاعبات في تاريخ الاسكواش وصاحبة الأرقام القياسية.

وتأتي نيكول دافيد صاحبة الرقم القياسي في تصدر التصنيف العالمي للسيدات في المركز 21 حاليا ولأول مرة منذ نوفمبر 2003 تخرج من قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم.

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وسبق لنيكول دافيد تصدر التصنيف العالمي للعبة لمدة 112 شهرا كأكثر من حققت ذلك، وتعتبر نور الشربيني أقرب ملاحقيها من اللاعبات الحاليات بـ 31 شهرا.

ونجحت نيكول دافيد صاحبة الـ35 عاما في التتويج بـ 81 بطولة طوالم مسيرتها أولهما في فبراير عام 2000 أمام المصرية سلمى شبانة.

بينما أخر بطولة توجت بلقبها كانت في مارس 2017 أمام الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد.

ونيكول دافيد هي صاحبة الرقم القياسي في التتويج ببطولة العالم برصيد 8 مرات، أولهما عام 2005 والأخيرة في مصر عام 2014.

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