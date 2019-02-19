طلعت يوسف: كنت رافضا لرحيل تراوري.. ولا تحلوا أزمات أهل القمة على حسابنا

شدد طلعت يوسف المدير الفني لمصر للمقاصة على رفضه رحيل إريك تراوري لاعب الفريق السابق إلى بيراميدز في يناير الماضي.

وقال يوسف: "اتفقت مع اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي مطلع الموسم على عدم التفريط في أي من الثلاثي الأجنبي، جون أنتوي وإريك تراوري وباولن فوافي".

وأردف "لكن إدارة النادي رأت في العرض حلا لمشاكل النادي المالية، لذا كانت الموافقة".

وأكمل في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "سبق وأوضحت أن رحيل تراوري إلى بيراميدز، ومحمود وحيد إلى الأهلي، في يناير، سيتسبب في هزة فنية للفريق وهذا ما حدث".

ولم يفز المقاصة في 4 مباريات متتالية ضد الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي، قبل أن يحقق فوزا أمس الاثنين على وادي دجلة.

وفي المقابل، قال يوسف إنه لم يطلب تأجيل مواجهة الزمالك في دور الثمانية لكأس مصر والمقررة يوم 27 فبراير الجاري.

وأكد "بداية من يوم 14 فبراير، نلعب مباراة كل 3 أيام".

وأردف "يجب ألا يكون حل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز على حسابنا. أتفهم رغبة اتحاد الكرة في الحل لكن هذا الحل يجب ألا يكون على حسابنا".

وارتفع رصيد المقاصة إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بعد خوضه لـ23 مباراة.

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