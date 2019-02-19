حكم كرواتي "غزير الإنذارات" لمواجهة الجونة وبيراميدز

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 10:47

كتب : FilGoal

فران يوفيتش

أعلن اتحاد الكرة عن تولي الحكم الكرواتي فران يوفيتش قيادة مباراة الجونة وبيراميدز في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويعاون يوفيتش كل من خرفويا راديتش وجوران باريتسا، وإيجور بايتش حكما رابعا.

ويبلغ يوفيتش من العمر 34 عاما، ومن أرقامه يبدو وأنه غزير الإنذارات.

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في 14 مباراة هذا الموسم، أخرج يوفيتش 85 إنذارا، بمعدل 6 إنذارات في المباراة الواحدة.

ولم يسبق ليوفيتش التحكيم في أي من المراحل الرئيسية من دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، كما قاد مباراة بين جبل طارق وإستونيا في تصفيات كأس العالم الماضي.

ويحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري بـ45 نقطة، أما الجونة فيحل في المركز الـ13 بـ23 نقطة.

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