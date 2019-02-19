بالفيديو – دورتموند يتعثر للمرة الثالثة تواليا في الدوري.. الفارق 3 نقاط فقط مع بايرن

فشل بوروسيا دورتموند في الانتصار على نورنبيرج في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني.

واكتفى دورتموند بنقطة التعادل بعدما فشل في هز شباك نورنبيرج لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وسجل دورتموند هدفا قاتلا في اللحظات الأخيرة من المباراة ولكنه تم إلغائه بداعي التسلل.

تسلل أثبتت الإعادة التليفزيونية صحة قرار الحكم.

تعثر دورتموند بالتعادل هو الثالث على التوالي في الدوري الألماني ليواصل نظيف النقاط.

بوروسيا تعادل أمام فرانكفورت ثم هوفنهايم والآن أمام نورنبيرج، ووسط تلك التعادلات تلقى هزيمة ثقيلة في دوري الأبطال أمام توتنام بثلاثية مقابل لا شيء.

ووصل دورتموند للنقطة 51 في صدارة الدوري بفارق 3 نقاط فقط عن بايرن ميونيخ.

بايرن في المركز الثاني بـ 48 نقطة ويواصل ضغطه على دورتموند.

بينما حصد نورنبيرج نقطته الـ 13 في المركز الأخير في الدوري.

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