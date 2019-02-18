قرعة سهلة لسيتي وصعبة ليونايتد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 23:52

كتب : رامي جمال

هيريرا - مانشستر يونايتد - تشيلسي

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة سهلة لمانشستر سيتي صعبة لغريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

وسوف يواجه مانشستر سيتي منافسه سوانزي سيتي الذي يلعب في الدرجة الأولى في ملعب الحرية.

أما مانشستر يونايتد فسوف يحل ضيفا على ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس.

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فيما سوف يستضيف واتفورد نظيره كريستال بالاس في ملعب مين رود.

ويستضيف ميلوول منافسه برايتون أند هوف ألبيون في ملعب ذا دين.

وكان مانشستر يونايتد بلغ نهائي البطولة العام الماضي ولكنه سقط آنذاك بهدف دون رد ضد تشيلسي.

ويعد يونايتد هو ثاني أكثر الفرق تتويجا بالبطولة على مر التاريخ بواقع 12 مرة وتوج باللقب آخر مرة في عام 2016.

أما مانشستر سيتي فتوج باللقب خمس مرات آخرهم كان في عام 2011.

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