فينجر عن رؤيته لـ مبابي لأول مرة: فرنسا وجدت بيليه الجديد

ماذا قال آرسين فينجر عندما شاهد الجوهرة كيليان مبابي لأول مرة؟ سؤال يُجيب عنه المدرب الفرنسي المخضرم.

وقال فينجر: "في أول مرة شاهدت فيها مبابي، قلت أن فرنسا وجدت بيليه الجديد".

وأضاف خلال تواجده في حفل جوائز رياضية في موناكو "بيليه جديد في فرنسا وهو مبابي".

وواصل "مبابي أصبح لاعبا من طراز عالمي بالفعل رغم صغر سنة".

كيليان صاحب الـ 20 عاما سجل 24 هدفا وصنع 14 خلال مشاركته هذا الموسم في 29 مباراة مع سان جيرمان.

مبابي، رفع جائزة أفضل لاعب شاب في مونديال 2018 وكذلك أفضل لاعب صاعد في العالم.

النجم الفرنسي بدأ تألقه مع موناكو قبل أن ينتقل لـ سان جيرمان في موسم 2017-18.

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