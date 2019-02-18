بالفيديو – يبدأ الهجوم بنفسه وينهيه بنجاح.. بوجبا يصعق تشيلسي بهدف ثان

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 22:24

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

واصل بول بوجبا تألقه في لقاء فريقه مانشستر يونايتد وتشيلسي فلم يكتف بصناعة هدف بل سجل آخر.

ويحل يونايتد اليوم الاثنين ضيفا على تشيلسي لملاقاته في ملعب ستامفورد بريدج في إطار دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدقيقة 45 بدأ بوجبا هجوم سريع ليونايتد ومرر الكرة إلى ماركوس راشفورد المنطلق سريعا من الناحية اليمنى.

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وأرسل راشفورد عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حولها بوجبا برأسية قوية في شباك تشيلسي ليعلن عن الهدف الثاني ليونايتد في اللقاء.

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