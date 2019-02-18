بالفيديو – يبدأ الهجوم بنفسه وينهيه بنجاح.. بوجبا يصعق تشيلسي بهدف ثان

واصل بول بوجبا تألقه في لقاء فريقه مانشستر يونايتد وتشيلسي فلم يكتف بصناعة هدف بل سجل آخر.

ويحل يونايتد اليوم الاثنين ضيفا على تشيلسي لملاقاته في ملعب ستامفورد بريدج في إطار دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدقيقة 45 بدأ بوجبا هجوم سريع ليونايتد ومرر الكرة إلى ماركوس راشفورد المنطلق سريعا من الناحية اليمنى.

وأرسل راشفورد عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حولها بوجبا برأسية قوية في شباك تشيلسي ليعلن عن الهدف الثاني ليونايتد في اللقاء.

اقرأ أيضا:

عبد الحفيظ لـ في الجول: أجايي أبدى مرونة في التجديد وسعداء بالحفاظ على لاعب بقيمته

الأهلي يعلن تجديد تعاقد أجايي

بعد 4 مباريات عجاف.. المقاصة يعود للانتصارات أمام دجلة

3 بنود يناقشها اتحاد الكرة في عموميته.. إلغاء بند الـ8 سنوات وتغيير نظام الدرجة الثانية

خبر في الجول – جروس يدرس استمرار زيزو أساسيا في مواجهة الزمالك وطلائع الجيش