بالفيديو – عرضية رائعة من بوجبا = هيريرا يدك مرمى تشيلسي

كل ما احتاجه مانشستر يونايتد هو ظهور بول بوجبا وبالفعل تمريرة متقنة من اللاعب الفرنسي حملت أنباء سعيدة للشياطين الحُمر أمام تشيلسي.

ويحل يونايتد اليوم الاثنين ضيفا على تشيلسي لملاقاته في ملعب ستامفورد بريدج في إطار دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدقيقة 32 تسلم بوجبا الكرة من الناحية اليسرى وأرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.

وهرب هيريرا من رقابة ماركوس ألونسو وديفيد لويز وحول العرضية برأسية جميلة في الشباك ليعلن عن هدف يونايتد الأول في القمة.

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