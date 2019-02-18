بالفيديو – عرضية رائعة من بوجبا = هيريرا يدك مرمى تشيلسي

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 22:08

كتب : FilGoal

هيريرا وماتا

كل ما احتاجه مانشستر يونايتد هو ظهور بول بوجبا وبالفعل تمريرة متقنة من اللاعب الفرنسي حملت أنباء سعيدة للشياطين الحُمر أمام تشيلسي.

ويحل يونايتد اليوم الاثنين ضيفا على تشيلسي لملاقاته في ملعب ستامفورد بريدج في إطار دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الدقيقة 32 تسلم بوجبا الكرة من الناحية اليسرى وأرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء.

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وهرب هيريرا من رقابة ماركوس ألونسو وديفيد لويز وحول العرضية برأسية جميلة في الشباك ليعلن عن هدف يونايتد الأول في القمة.

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