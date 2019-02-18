عبد المنصف: طريقة دجلة خطيرة جدا.. لعبت في خط الدفاع بالشوط الثاني

دافع محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، عن أسلوب اللعب الذي ينتهجه مدربه تاكيس جونياس، رغم الهزيمة أمام مصر للمقاصة.

دجلة خسر بهدفين مقابل هدف واحد على استاد عثمان أحمد عثمان في الجولة 23 من الدوري المصري اليوم الإثنين، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز 17 –قبل الأخير-. (طالع التفاصيل)

وصرّح حارس المرمى المخضم بعد المباراة: "نخوض كل مبارياتنا بهدف الفوز، لا نلعب أبدا للتعادل. دخلنا المواجهة بتركيز شديد، كانت مباراة مهمة وفارقة، لو فزنا لتقدمنا في الجدوّل ولشعرنا ببعض من الراحة قبل مباراة النجوم المقبلة".

وواصل عبر "أون سبورت": "بدايتنا اليوم كان مميزة جدا، أفضل من المباريات السابقة، ولكن البطاقة الحمراء بعد 20 دقيقة فقط صنعت الفارق، اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا لتعويض النقص العددي، ولكننا واصلنا بنفس أسلوب لعبنا، لا نضطر أبدا إلى تغيير طريقتنا، لا نلجأ إلى الكرات الطولية".

وشدد: "نحن سعداء بطريقة المدرب وحفظناها جيدا، صحيح من الممكن ألا نفوز، ولكننا نلعب كرة قدم حقيقية على الأرض ونخلق العديد من الفرص، ولا نعتمد على (التطفيش)".

مضيفا: "وددنا لو فزنا بالمباراة، كل اللاعبين قدّموا ما عليهم، لو حالفنا التوفيق في فرصة أو اثنتين لسجلنا، نلعب كرة قدم أفضل من فريق مصر للمقاصة رغم كل اللاعبين الذين يمتلكهم وجهازهم الفني المميز".

وكشف عبد المنصف عن مخاطر أسلوب وادي دجلة: "طريقة اللعب خطيرة للغاية، خصوصا على حراس المرمى المصريين، أن تبدأ الهجمة على الأرض ويتمركز اللاعبون بشكل هجومي خلال التحضير، فهذا ينتج مخاطرة أن تفقد الكرة (في نصف ملعبك) وبالتالي تهتز شباكك مثلما حدث مرتين في مباراة الاتحاد السابقة".

وأردف: "أحيانا نمرر الكرة بشكل خاطئ بسبب سوء أرضية الملعب، ولكن الأهم أننا نلعب دائما بطريقتنا، أنا سعيد جدا بهذا الأسلوب".

وأفصح عبد المنصف عن تعليمات مفاجئة من مدربه اليوناني: "في منتصف الشوط الثاني طلب مني المدرب أن أتقدم للعب بين قلبي الدفاع وبناء اللعب لتعويض النقص العددي، وهذا دليل على ثقته في قدراتي".

وأضاف: "أنا من أفضل الحراس الذين يلعبون بأقدامهم، هذه الطريقة مستحدثة على حراسة المرمى في مصر، لكن في المستقبل سيكون هناك اهتماما بأن يجيد الحارس اللعب بقديمه وليس فقط التصدي للكرات، هذا الأسلوب متبع في كل الفرق الأوروبية، شاهدوا مانشستر سيتي".

مبديا ثقته في مستقبل الفريق: "واثقون من تحسُن النتائج لأننا نلعب بخطة محددة، ندخل كل مباراة بثقة كبيرة، وأرى أن كل المراكز متقاربة للغاية في النقاط، لو فزنا اليوم لصعدنا 5 أو 6 مراكز في الجدول الخادع".

وواصل: "أرى أن وادي دجلة لن يكتفي بالبقاء في الدوري، بل سينهي المسابقة في مركز جيد".

عبد المنصف المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2006 و2008، أظهر رغبة كبيرة في العودة لمنتخب مصر: "جمعني تواصل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر منذ مواجهة الأهلي في الدور الأول، الاتصالات قائمة طوال الوقت، وهم يصرحون دائما أن الباب مفتوح للجميع بغض النظر عن العمر، سأكون أسعد شخص في الكوكب، سيكون أملي دائما أن أعود للمنتخب".

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