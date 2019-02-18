مدرب دجلة يهاجم حكم مباراة المقاصة بالأدلة.. ويصمم على أسلوبه "المناسب للاعبين"

انتقد تاكيس جونياس المدير الفني لـ وادي دجلة، قرارات حكم مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة، في الجولة 23 من الدوري المصري.

دجلة سقط على استاد عثمان أحمد عثمان بهدفين مقابل هدف واحد أمام الفريق الفيومي، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز 17 –قبل الأخير-. (طالع التفاصيل)

وقال المدرب اليوناني في تصريحات غاضبة بعد المباراة عبر "أون سبورت": "أود تهنئة فريق المقاصة، وكذلك سأقوم بتهنئة فريقي الذي لعب مباراة عظيمة كالعادة، ولكن من جديد لدينا مشاكل مع الحكام".

إبراهيم نور الدين حكم المباراة أشهر بطاقتين صفراوتين في وجه بوزاس فاسيليوس في الدقيقة 23، الأمر الذي دفع دجلة لإكمال المباراة بعشرة لاعبين.

جونياس واصل حديثه متعجبا: "فريق المقاصة ارتكب 27 مخالفة في حقنا، ولم يتحصلوا على بطاقات صفراء، بينما فريقي ارتكب 12 مخالفة وتحصّل على بطاقة حمراء".

مضيفا: "بوزاس طلب من الحكم احتساب المترات الفاصلة بين الكرة والحائط البشري في المخالفة، ومن ثم يعطيه بطاقة حمراء بعد 23 دقيقة فقط في هذه المباراة المهمة؟!".

المدرب سُئل عن اعتراض لاعبه على الحكم مما أدى إلى طرده: ه"ل هذا التصرف يستحق بطاقة حمراء؟ لقد فعل لاعبو المقاصة أمورا كثيرة ولم يأخذوا بطاقة حمراء".

وأضاف: "وادي دجلة قدّم أداء عظيما بعشرة لاعبين طوال هذه الدقائق، كان من السهل رؤية الفارق بين طريقة لعب الفريقين".

وتساءل: "هل هناك قواعد للفرق الأخرى لا تسري علينا؟ إن كان الوضع كذلك، فحسنا، الأهم لي أن فريقي يؤدي بشكل رائع".

لماذا لم يغيّر طريقة لعبه بعد الطرد؟

يجيب جونياس: "هل هناك فكرة أفضل يمكن أن تخبرني بها؟ واصلنا على نفس أسلوبنا وكنا أفضل من المقاصة، لماذا أغيّر طريقتي إذا؟ نحترم المنافسين ولكننا نلعب بطريقتنا أمام أي فريق، فعلنا هذا طوال 23 مباراة".

قبل أن يعود للإجابة على السؤال الدائم: هل يتوافق لاعبيه مع خطة لعبه: "إن لم يكن اللاعبين متوافقين مع خططي، فكيف لنا أن نكون الطرف الأفضل في كل مباراة؟ اللاعبون يؤدون بشكل عظيم للغاية".

وأخيرا بشأن استمراره في وظيفته: "تقصد بعد نهاية الموسم؟ دعونا نعرف أولا متى ستنتهي مسابقة الدوري، علينا الآن أن نسعى للفوز بالنقاط الكثيرة المتبقية أمامنا".

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