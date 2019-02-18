يعلن الأهلي قراره بخصوص أزمة موعد مباراة بيراميدز في كأس مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن مجلس الأهلي يتناقش حاليا حول موقف فريق الكرة من كأس مصر، وسيصدر عنه قرارا بعد التناقش مع المدير الفني للفريق مارتين لاسارتي.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مطلع داخل النادي، فإن "كل الاحتمالات مطروحة" بالنسبة لقرار الأهلي.

وبحسب مراسل FilGoal.com فإن الاستعدادات في النادي تسير على قدم وساق تمهيدا لقرار من إدارة النادي.

وكان الأهلي قد تلقى إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بجدول المباريات الجديد الذي يضم مواجهة بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، يوم 28 فبراير.

واستعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع مجلس إدارة النادي نتائج الاجتماع الذي جمعه الأربعاء بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يوم الخميس الماضي.

وكان الخطيب قد اجتمع بوزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية من أجل احتواء أزمة إعلان لجنة المسابقات مواعيد مباريات اعترض عليها النادي الأهلي.

كما قرر الخطيب استدعاء الثنائي مارتين لاسارتي المدير الفني بالأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتشاور.

ويستفسر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب من الثنائي عن قدرة الفريق التعامل مع التعديلات التي تم ادخالها لجدول مسابقتي الدوري وكأس مصر.

وكان اتحاد كرة القدم قد قرر إقامة مواجهة الأهلي لبيراميدز يوم 28 فبراير في كأس مصر بدلا من إقامتها في الدوري.

وأعلن الأهلي في بيان سابق أنه يرفض الاستبدال ولا يمانع في أن يتم تأجيل المباراة "بناء على رغبة الطرف الآخر".

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