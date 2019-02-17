ماذا قدم زيزو في ظهوره الأول مع الزمالك.. تأثير الـ 100%

ظهر أحمد سيد "زيزو" لأول مرة بقميص الزمالك منذ انضمامه للفارس الأبيض. فماذا قدم أمام إنبي؟

الزمالك فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

زيزو بدأ أساسيا قبل أن يخرج في الدقيقة 67 بعدما نجح في صناعة الهدف الثاني لـ الزمالك عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا".

نسبة الإتقان لدى زيزو في التمريرات كانت مميزة للغاية.

مرر 18 تمريرة صحيحة من أصل 19 تمريرة بنسبة نجاح 95%.

أما التمريرات الطولية، فكانت نسبته 100%. أرسل 3 تمريرات طولية بنجاح من أصل 3 تمريرات.

إحدى تلك التمريرات تسببت في هدف الزمالك في مرمى إنبي.

تمريرات زيزو جاءت 7 على طرفي الملعب و6 للأمام و9 للخلف.

ولم يفشل زيزو في استلام الكرة تحت الضغط إلا مرة وحيدة فقط.

استلم الكرة 21 مرة بنجاح في مقابل فشل في الاستقبال مرة واحدة فقط.

واستخلص زيزو الكرة بنجاح 6 مرات في مقابل فقد الكرة 3 مرات.

زيادة زيزو الهجومية كانت من الطرف الأيمن إلى جانب تحت المهاجم الصريح، خالد بوطيب.

وقام زيزو بمحاولة مراوغة واحدة ناجحة، ولم يفشل في أي مرة، وكذلك لم يسدد على مرمى إنبي.

آخر خسارة محلية (الدوري والكأس) لـ الزمالك كانت أمام النجوم في الـ 27 من شهر أغسطس الماضي، بعدها لعب الفارس الأبيض 18 مباراة (2 كأس – 16 دوري) ولم يسقط في فخ الهزيمة.

وانتصر الزمالك في 16 مباراة من الـ 18 بينما تعادل مرتين.

ووصل الزمالك للنقطة 51 في صدارة الدوري من 20 مباراة. بيراميدز 45 نقطة من 22 مباراة والأهلي 42 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ 15.

































































































































































































































































































































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