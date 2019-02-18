خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: تعديلات الدوري لم تراع أعداد لاعبينا.. لسنا الأهلي أو الزمالك

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 12:59

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

انتقد أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي تعديلات جدول الدوري مشددا أنه لم تراع ظروف فريق الإسماعيلي.

وعاد الإسماعيلي من جديد إلى المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد قبوله استئنافه ويواجه فريق شباب قسطنية الجزائري يومي 23 فبراير و2 مارس.

وقال قناوي في تصريحات لـ FilGoal.com: "التعديلات لم تراع أعداد اللاعبين لدينا وظروف الفريق".

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وأضاف "لا أعلم كيف نواجه الفريق الجزائري يوم 23 فبراير ثم نلعب مباشرة يوم 26 من الشهر ذاته أمام طلائع الجيش قبل السفر إلى الجزائر مرة أخرى للعب يوم 2 مارس".

وشدد قناوي "نحن لا نملك أعداد من اللاعبين مثل الأهلي والزمالك الذين يمكنهم اللعب في نفس التوقيت".

وتابع قناوي "نحن نملك عدد محدود من اللاعبين وتلك المواعيد سوف تؤدي إلى اجهاد شديد".

وأتم قناوي تصريحاته "كان يجب على لجنة المسابقات انتظار موقف الإسماعيلي من مواجهتي الفريق الجزائري حتى تتضح رؤية استمرار الدراويش من عدمها وبعد ذلك يتم الاستقرار على تعديلات الدوري".

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