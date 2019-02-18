انتقد أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي تعديلات جدول الدوري مشددا أنه لم تراع ظروف فريق الإسماعيلي.

وعاد الإسماعيلي من جديد إلى المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد قبوله استئنافه ويواجه فريق شباب قسطنية الجزائري يومي 23 فبراير و2 مارس.

وقال قناوي في تصريحات لـ FilGoal.com: "التعديلات لم تراع أعداد اللاعبين لدينا وظروف الفريق".

وأضاف "لا أعلم كيف نواجه الفريق الجزائري يوم 23 فبراير ثم نلعب مباشرة يوم 26 من الشهر ذاته أمام طلائع الجيش قبل السفر إلى الجزائر مرة أخرى للعب يوم 2 مارس".

وشدد قناوي "نحن لا نملك أعداد من اللاعبين مثل الأهلي والزمالك الذين يمكنهم اللعب في نفس التوقيت".

وتابع قناوي "نحن نملك عدد محدود من اللاعبين وتلك المواعيد سوف تؤدي إلى اجهاد شديد".

وأتم قناوي تصريحاته "كان يجب على لجنة المسابقات انتظار موقف الإسماعيلي من مواجهتي الفريق الجزائري حتى تتضح رؤية استمرار الدراويش من عدمها وبعد ذلك يتم الاستقرار على تعديلات الدوري".

اقرأ أيضا

مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: مؤمن مستمر مع أحد

"زيادة سرعة الانترنت وفرصة لاستعادة الزخم".. استعدادات الحكومة لأمم إفريقيا

بعد تعيينه مدربا لمواليد 99 في الزمالك.. رفاعي محمد: نمر هذا العام بحظ سيء وسنهتم بالجانب النفسي

خبر في الجول – الزمالك يسافر بطائرة خاصة إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

وزير الإعلام السعودي: محمد بن سلمان لن يستحوذ على يونايتد.. هذه هي الحقيقة