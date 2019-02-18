شاكيري: يمكننا الذهاب إلى أبعد مدى هذا الموسم

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 14:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - شاكيري - ليفربول - كارديف

يشعر جيردان شاكيري جناح ليفربول بسعادة بالغة قبل ملاقاة بايرن ميونيخ فريقه السابق في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن قضى موسمين ناجحين مع عملاق الدوري الألماني.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء

وقال شاكيري لموقع ناديه: "كنت سعيداً بالقرعة التي ستجعلني أواجه بايرن وزملائي القدامى. أتطلع إلى المباراة. قضيت أوقاتاً رائعة في بايرن. فترة كانت مذهلة وحققنا الكثير من الألقاب من بينها دوري الأبطال. كنا الفريق الأفضل".

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وأضاف "لدي الكثير من الذكريات العظيمة هناك لن أنساها أبداً وأتطلع للذهاب إلى ميونيخ والفوز مع ليفربول. أتطلع إلى التجربة. الأمر سيكون مذهلاً. يمكننا أن نذهب إلى أبعد مدى هذا الموسم. أتمنى هذا".

وواصل السويسري "ستكون مباراتين صعبتين للغاية ضد بايرن، لأنه فريق كبير. ستكون المواجهة مثيرة للاهتمام، كون كلا الفريقين يهاجمان ويلعبان بطريقة هجومية. نحتاج إلى تقديم عرضين جيدين للغاية أمام البافاري".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق نقطتين خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل في ملعب إليانتس أرينا.

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