تقرير إماراتي: جاريدو يقترب من تدريب العين

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 12:10

كتب : FilGoal

جاريدو

يقترب الإسباني خوان كارلوس جاريدو من قيادة فريق العين الإماراتي خلفا للكرواتي زوران ماميتش.

وكشفت صحيفة الإمارات اليوم عن اقتراب مدرب الرجاء المغربي والأهلي المصري الأسبق من قيادة فريق العين.

وكان زوران ماميتش قد رحل بصورة مفاجئة عن قيادة فريق العين لتدريب الهلال السعودي قبل بداية الدور الثاني من دوري الخليج العربي.

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وأضاف تقرير الصحيفة الإماراتية أن أحمد حميد المزروعي نائب شركة العين لكرة القدم قد زاد من تكهنات اقتراب جاريدو من قيادة الفريق بعد متابعته لحساب المدرب الإسباني على موقع تويتر.

وكان جاريدو قد رحل عن قيادة الرجاء المغربي بعد فسخ التعاقد بالتراضي بعد تحقيقه لقب الكونفدرالية الإفريقية وقبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي، وحل كارتيرون خلفا له في الفريق المغربي.

وحقق جاريدو لقب الكونفدرالية الإفريقية لعام 2018 مع الرجاء المغربي بعد التغلب على فيتا كلوب في المباراة النهائية.

وتعاقد الرجاء مع جاريدو في صيف 2017 وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد المدرب الإسباني في الصيف المقبل.

وسبق لجاريدو تدريب أندية الأهلي المصري والاتفاق السعودي عربيا، ومن قبله ريال بيتيس وفياريال في إسبانيا.

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