هكذا يرى كلوب بايرن قبل ملاقاة ليفربول

يعرف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الكثير عن منافسه بايرن ميونيخ، وهنا يشرح المدير الفني الألماني الأسباب التي تجعله يتوقع مواجهة صعبة ضد حامل لقب الدوري في ألمانيا من خلال إدارته الفنية لفريق بروسيا دورتموند في الماضي.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء.

كل ما يلي جاء في حديث كلوب لموقع ليفربول الرسمي:-

"لقد شاهدت العديد من المباريات لبايرن على مدار السنوات الأخيرة، وهذا الموسم أيضًا شاهدت لهم 5 أو 6 مباريات. عادة أتابع النتائج وأشاهد الأهداف فقط، أما مشاهدة المباريات كاملة فهي أمر مختلف. لقد شاهدت لهم 5 أو 6 مباريات. بعد ذلك، قمنا بتحليل أداءهم بشكل تفصيلي، ولا يسعنى إلّا أن أقول أنهم يمتلكون جودة عالية ممتزجة بخبرة كبيرة في كل الخطوط".

"لقد فازوا بالدوري الألماني 6 مرات متتالية، وهذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق، وهم أحد الفرق الذين تواجدوا في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في أكثر من مناسبة في نسخ البطولة المختلفة في آخر 10 سنوات".

"أرى أنهم مازالوا يحتفظون باللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة وأضافوا لهم كذلك العديد من اللاعبين الشباب الممتازين كجوريتزكا وجنابري وكومان. إنهم فريق رائع ولديهم الكثير من اللاعبين الذين يقومون بأدوار مختلفة. لقد مروا بفترة من التراجع هذا الموسم، وهذا ما أدى إلى عدم احتلالهم الصدارة في الدوري في ظل النتائج الرائعة التي يحققها دورتموند".

"مازالت هناك مواجهة أخرى بين الفريقين في ميونيخ، لذلك لا تزال أمامهم فرصة لتقليص فارق النقاط بشكل أكبر ولم لا الفوز بالدوري للمرة السابعة على التوالي، وهذا يثبت أنهم يمتلكون جودة عالية في قوامهم".

"لقد تغيرت طريقة لعبهم. فالفريق الذي كان يدربه بيب جوارديولا يختلف عن الفريق الذي دربه يوب هاينكيس، والذي بدوره يختلف عن الفريق الذي يدربه نيكو كوفاتش الآن، فكل له طريقته، ولكن علينا التكيف مع هذا الأمر. الفريق يتمتع بجودة عالية في كل الخطوط ويجب أن نعترف بذلك لأن هذه هي الحقيقة، ولكن الجيد في الأمر أننا نحن أيضًا فريق ممتاز، ونحن نعلم ذلك. أنا لا أريد أن أقول أننا نتمتع بأفضلية في الفوز في هذه المواجهة، لأن هذا ليس حقيقي".

"أنا أتطلع كثيرًا لهذه المباراة، وأعد الجميع أننا سنبذل أقصى ما في وسعنا لتحقيق الفوز. أنا متأكد أن الأجواء ستكون رائعة في أنفيلد، وإذا أردنا أن نزيد من حماس الجماهير، فعلينا أن نقدم لهم ما يشجعهم على ذلك. نحن مستعدون والأمور على ما يرام. لنلعب كرة القدم!".

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل في ملعب إليانتس أرينا.

div style="position:relative; padding-bottom:56.25%; overflow:hidden;">

اقرأ أيضا

خبر في الجول – الزمالك يسافر بطائرة خاصة إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

وزير الإعلام السعودي: محمد بن سلمان لن يستحوذ على يونايتد.. هذه هي الحقيقة

حوار في الجول – محمد طلعت: مستواي مع الأهلي 1% مما أقدمه حاليا.. والبعض تحدث معي من الزمالك

لجنة شؤون اللاعبين لـ في الجول: الزمالك لم يُخالف اللائحة ضد إنبي.. موقفه قانوني 100%