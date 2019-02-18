الأهلي يعود للمران بتدريبات استشفائية.. وانتظام الثلاثي المصاب وعودة أزارو بعد 48 ساعة

يستأنف فريق الأهلي لكرة القدم تدريباته عصر اليوم الاثنين بعد الحصول على راحة سلبية أمس الأحد استعدادا لمواجهة الداخلية يوم الأربعاء.

ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتين لاسارتي لاعبيه راحة سلبية أمس الأحد بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف يوم السبت.

ويخضع اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي لتدريبات استشفائية عصر اليوم على هامش المران.

وتأتي الوحدات الاستشفائية في إطار البرنامج البدني الذي يضعه الجهاز الفني بقيادة لاسارتي ويشرف على تنفيذه أليخاندرو مخطط الأحمال البدنية.

وينتظم الثلاثي أحمد فتحي وصالح جمعة وأحمد حمودي في التدريبات الجماعية اليوم الاثنين بعد تعافيهم من الإصابة.

وبدأ الثلاثي بشكل تدريجي المشاركة في تدريبات الكرة قبل المشاركة بصورة طبيعية بع التعافي من الإصابة.

أما وليد أزارو مهاجم الفريق فمن المقرر أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد 48 ساعة بعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان أزارو قد شارك بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية، لكن ينتظم بصورة كاملة بعد يومين على أن يكون جاهزا لمواجهة الفريق أمام الجونة.

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