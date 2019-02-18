مدرب بايرن يكشف سبب عدم سفر ريبيري مع الفريق إلى ليفربول رغم تواجده في القائمة

كشف نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ سبب عدم سفر الجناح فرانك ريبيري مع الفريق إلى ليفربول رغم تواجده في القائمة.

أعلن بايرن ميونيخ يوم الإثنين القائمة المسافرة لمواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال كوفاتش في تصريحات لموقع ناديه: "جيروم بواتينج لن يسافر معنا بسبب مرضه في المعدة".

وأضاف "أما فرانك ريبيري فيلحق بنا مساء اليوم لأنه سيبقى في ألمانيا بعد أن وضعت زوجته المولود الجديد قبل ساعات".

من ناحية أخرى، شارك كينجسلي كومان في بعض التدريبات، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمباراة.

كان اللاعب البالغ من العمر 22 سنة قد تعرض لإصابة خرج على إثرها من الملعب في المباراة الماضية للعملاق البافاري ضد أوجسبورج، ولكنه في طريقه نحو التعافي الكامل الآن، وظهر ذلك بعد قيامه ببعض التدريبات البدنية ومشاركته في المداورات بالكرة صباح اليوم، ومن المنتظر أن يسافر غدًا مع الفريق إلى ليفربول دون أي مشاكل.

بعد إحرازه لهدف الفوز ضد هرتا برلين في المباراة التي جمعت فريقه بفريق العاصمة في دور الـ 16 من كأس ألمانيا في وقت سابق هذا الشهر، ساهم كومان بشكل كبير في خروج الفريق البافاري فائزًا ضد أوجسبورج بنتيجة 3-2 الجمعة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 17 و48 وتقديمه تمريره حاسمة لديفيد ألابا ليسجل هدف الفوز في المباراة في الدقيقة 53، كما كاد أن يكمل الهاتريك في الدقيقة 71، ولكن كرته ارتطمت بالعارضة.

بعد مباراة أوجسبورج، قال زميله في الفريق ماتس هوميلز: "إنه لاعب رائع ويضيف الكثير للفريق. متى ما كان جاهزًا، فهو يصنع الفارق دائمًا".

بدوره، قال كوفاتش "كومان يضيف السرعة لأدائنا، ويجعل هجومنا أكثر قوة".

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