قائمة بايرن لمواجهة ليفربول.. بدون روبن وبواتينج

أعلن بايرن ميونيخ يوم الإثنين القائمة المسافرة لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال على ملعب أنفيلد.

وخلت القائمة من أسم أرين روبن الذي يتعافى من إصابته.

فيما يلحق فرانك ريبيري بالبعثة مساء الإثنين بعد أن وضعت زوجته المولود الجديد قبل ساعات.

جيروم بواتينج لم يتواجد في القائمة بعدما أصبح الخيار الثالث لنيكو كوفاتش بعد نيكلاس زوله وماتس هوملس.

كما يغيب توماس مولر عن المباراة بسبب الإيقاف.

وتواجد اسم كينجسلي كومان الذي أصيب في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الألماني ضد أوجسبورج مطلع الأسبوع الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس في ملعب إليانتس أرينا.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – الزمالك يسافر بطائرة خاصة إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو

وزير الإعلام السعودي: محمد بن سلمان لن يستحوذ على يونايتد.. هذه هي الحقيقة

حوار في الجول – محمد طلعت: مستواي مع الأهلي 1% مما أقدمه حاليا.. والبعض تحدث معي من الزمالك

لجنة شؤون اللاعبين لـ في الجول: الزمالك لم يُخالف اللائحة ضد إنبي.. موقفه قانوني 100%