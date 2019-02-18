حارس ليفربول: أي مدافع سيشارك أمام بايرن لديه القدرة على التألق

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 10:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كريستال بالاس

يعتقد أليسون بيكر حارس ليفربول أن أي مدافع سيشارك أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء سيتألق، وذلك في ظل الأزمة الدفاعية التي يمر بها الفريق.

سيضطر يورجن كلوب لإجراء تغييرات في الدفاع بسبب إيقاف فيرجيل فان دايك عن مواجهة الذهاب، وإصابة بعض لاعبي الخط الخلفي.

قال أليسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن نعلم أنهم فريق جيد وقوي للغاية. يعرف كلوب الكثير عن هذا الفريق. هناك الكثير من الجودة لديهم بجانب دفاعهم الرائع".

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وواصل الحارس البرازيلي "مانويل نوير يعد مرجعاً كبيراً بالنسبة لي. شعرت بالسرور عندما رأيت أن القرعة أوقعتهم ضدنا".

وأضاف "كل المدافعين لدينا شاركوا، ولا نشعر بأي تغيير عندما يحل أحد مكان أحد لأننا جميعاً معتادين على بعضنا البعض. جميع عناصر الخط الخلفي قادرة على التواصل مع بعضها البعض بشكل جيد، وهو أمر حيوي لأي فريق. نحن واثقون".

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