مارسيلو ينفجر: كل شيء صار خطأي الآن؟

الأحد، 17 فبراير 2019 - 22:14

كتب : FilGoal

مارسيلو - ريال مدريد

انفجر مارسيلو لاعب ريال مدريد غاضبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من خسارة فريقه أمام جيرونا.

ريال مدريد تعرض لهزيمة مفاجئة 1-2 أمام جيرونا في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

اللاعب البرازيلي عاد للظهور في التشكيلة الأساسية لفريقه في الدوري الإسباني لأول مرة منذ الهزيمة 0-2 أمام ريال سوسيداد يوم 6 يناير الماضي، والنتيجة لم تكن مختلفة: هزيمة جديدة.

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ولم تمر سوى ساعات، وأظهر مارسيلو غضبا كبيرا في تعليقه عبر "إنستجرام" على إحدى الإحصائيات التي تناولته.

الإحصائية ذكرت أن ريال مدريد لم يفز سوى مرة واحدة في آخر 10 مباريات بدأها مارسيلو أساسي في الدوري، في مقابل 8 انتصارات من أصل 8 مباريات شارك فيها سيرخيو ريجيلون بصفة أساسية.

ليعلّق مارسيلو قائلا: "كل شيء صار خطأي؟ أكملوا..".

اللاعب البرازيلي فقد مكانه الأساسي تحت إمرة المدرب سانتياجو سولاري مؤخرا، إذ ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراتي أتليتكو مدريد وأياكس أمستردام في الأسبوع الماضي.

مارسيلو اكتفى بالظهور في مباريات الكأس منذ مباراة الدوري أمام سوسيداد، قبل أن يظهر في الدوري مع هزيمة جديدة أمام جيرونا جمّدت رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة في المركز الثالث، وأبعدته بـ 9 نقاط عن المتصدر برشلونة.

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مارسيلو ريال مدريد

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