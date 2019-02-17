صورة ذات جودة ضعيفة اعتادت عليها جماهير الكرة المصرية خلال مشاهدة مباريات الدوري المصري على عكس ما يظهر على الشاشات في المواجهات الإفريقية.

الفريق ذاته يخوض مواجهتين مختلفتين في نفس الملعب تنقل بنفس الكاميرات وعربات البث ولكن الأولى في الدوري المصري تظهر بجودة أقل بكثير من الثانية في بطولة إفريقيا.

الصورة من مباراة المقاصة والأهلي في ملعب برج العرب

الصورة من مباراة الأهلي وسيمبا في برج العرب

الأهلي ضد مصر للمقاصة في استاد برج العرب والزمالك ضد نصر حسين داي في الملعب ذاته، ولكن جودة بث المباراة الأولى أقل بكثير من الثانية.

ما هي أسباب ظهور مباريات الدوري المصري في الملاعب المختلفة بجودة أقل بكثير من مواجهات إفريقيا.. هذا ما يشرحه لكم FilGoal.com.

وتواصل FilGoal.com مع محمد نصر الدين مخرج المباريات الشهير لمعرفة أسباب ظهور جودة بث مباريات الدوري المصري أقل من مواجهات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية رغم أنها تقام في ذات الملاعب وبنفس الكاميرات ووحدات البث الخارجي.

وشرح محمد نصر لـFilGoal.com: "بالفعل يوجد فارق في جودة الصورة خلال بث مباريات الدوري وكأس مصر وبين مباريات بطولات إفريقيا".

وأضاف "المباريات تقام في نفس الملاعب وبنفس الكاميرات ووحدات البث الخارجي ولا تختلف الإمكانيات المادية الخاصة بنقل مباريات البطولات المصرية عن الإفريقية".

وأوضح محمد نصر "الأمر الوحيد المختلف في نقل مباريات الدوري عن إفريقيا هي جودة شارة البث التي تخرج من عربة البث إلى القمر الصناعي ومنها إلى القناة الناقلة".

وواصل الشرح "في مباريات الدوري المصري تتراوح جودة شارة البث من 4 إلى 6 جيجا، بينما في مباريات بطولات إفريقيا تكون مرتفعة أكبر وتتراوح بين 9 و12 جيجا وهذا هو سبب ظهور صورة نقل مباريات الفرق المصرية في بطولات إفريقيا بجودة أعلى من مواجهات الدوري".

واستمر في حديثه "أيضا تتفاوت جودة شارة بث مباريات الدوري المصري بحسب أهمية المواجهة، مثلا لقاءات الأهلي أو الزمالك تنقل بجودة 6 جيجا بينما باقي المواجهات تنقل بجودة 4 جيجا".

الصورة من مباراة الإسماعيلي والنجوم في استاد جهاز الرياضة

الصورة من مباراة الزمالك ونصر حسين داي في ملعب برج العرب وفارق الجودة واضح بين الصورتين.

الجودة الضعيفة لبث مباريات الدوري كان لها دورا في حالة تحكيمية أثارت جدلا واساعا قبل أيام في الدوري المصري عندما ألغى الحكم هدفا لفريق إنبي أمام الأهلي بداعي التسلل في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريقين.

ليختلف الكثير من المحللين وخبراء التحكيم في مختلف القنوات على صحة الحالة من عدمها ما جعل عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام الإشارة إلى أن جودة الصورة لا تساعد على الحكم على الحالة.

الصورة من مباراة الأهلي وإنبي

الحل لتحسين الجودة؟

وسأل FilGoal.com محمد نصر عن حلول وطرق تحسين جودة بث مباريات الدوري المختلفة مثلما تظهر عندما تلعب الفرق المصرية في بطولات إفريقيا.

وجاوب محمد نصر لـFilGoal.com: "الحل هو رفع جودة شارة بث المباريات لتكون 9 جيجا بحد أدنى بدلا من 4 أو 6 جيجا المستخدمة حاليا، ولكن هذا الأمر من اختصاص الأطراف المالكة لشارة البث إلى القمر الصناعي".

وكشف محمد نصر "بالفعل يتم الآن التجهيز لنقل بطولة أمم إفريقيا في مصر بجودة عالية جدا وأعلى من بطولات الأندية الإفريقية".

وأكمل "لذلك بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا ستتحسن جودة بث مباريات الدوري المصري عن الجودة الحالية، لتكون على الأقل مثل جودة نقل بطولات الأندية الإفريقية في الوقت الحالي، أي بجودة تتراوح بين 9 و12 جيجا".

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية لعام 2019 والتي تقام في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو بمشاركة 24 فريقا.

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