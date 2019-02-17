واصل الزمالك انتصاراته بالفوز على إنبي. انتصار حقق العديد من الأرقام القياسية.

فاز الزمالك على إنبي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

FilGoal.com يقدم لكم 5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على إنبي.

الحضور الأول

سجل أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الزمالك الجديد، حضوره الأول مع الفريق بالتواجد في التشكيل الأساسي للقاء.

الصناعة الأولى

ولم يكتف زيزو بالتواجد في التشكيل الأساسي لأول مرة، فصنع هدف الزمالك الثاني كأول صناعة في مسيرته مع الفريق.

الهدف المحلي الأول

وسجل خالد بوطيب المهاجم المغربي لنادي الزمالك، هدفه المحلي الأول مع الفريق منذ قدومه.

بوطيب سجل في اللقاء الماضي بالكونفدرالية، لكنه سجل هذه المرة في الدوري ليصل إلى هدفين وصناعة هدف في 6 مباريات بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية.

المباراة الـ18 بدون هزيمة

فوز الزمالك واصل سلسلة نتائجه الرائعة محليا. الفارس الأبيض الذي يعاني قاريا في الكونفدرالية الإفريقية، وصل للمباراة الـ18 على التوالي بدون هزيمة محليا بواقع 16 مباراة في الدوري ومباراتين في الكأس.

تبديلات جروس الشحيحة

للمباراة الثالثة على التوالي، يكتفي كريستيان جروس بإجراء تبديلين فقط.

مباراة النجوم.. شارك أيمن حفني ومحمد عنتر كبديلين.

مباراة نصر حسين داي.. شارك محمد عنتر وحميد أحداد كبديلين.

مباراة إنبي.. شارك أيمن حفني وحميد أحداد كبديلين.

وخلال مسيرته مع الزمالك، سبق لجروس أيضا أن أجرى تبديل واحد فقط في مباراة اتحاد طنجة في المغرب بدخول يوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من إبراهيم حسن.

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