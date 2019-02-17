المحطة المحلية الـ 18 بلا هزيمة.. الزمالك يفوز على إنبي ويعزز صدارته

واصل الزمالك للمحطة المحلية الـ 18 بلا هزيمة بعدما نجح في الانتصار على إنبي بهدفين مقابل هدف.

الزمالك انتصر على إنبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

ثنائية الزمالك جاءت في الشوط الأول عن طريق خالد بوطيب ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما هدف إنبي جاء عن طريق محمد بسيوني في الدقيقة 56.

آخر خسارة محلية (الدوري والكأس) لـ الزمالك كانت أمام النجوم في الـ 27 من شهر أغسطس الماضي، بعدها لعب الفارس الأبيض 18 مباراة (2 كأس – 16 دوري) ولم يسقط في فخ الهزيمة.

وانتصر الزمالك في 16 مباراة من الـ 18 بينما تعادل مرتين.

ووصل الزمالك للنقطة 51 في صدارة الدوري من 20 مباراة. بيراميدز 45 نقطة من 22 مباراة والأهلي 42 نقطة من 19 مباراة.

بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ 15.

البداية

كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك اعتمد على أحمد سيد "زيزو" بجانب محمود عبد المنعم "كهربا" ويوسف إبراهيم "أوباما".

ثلاثي هجومي أمامه خالد بوطيب وخلفه طارق حامد وفرجاني ساسي.

الزمالك بدأ ضاغطا سريعا على مرمى إنبي بهدف التسجيل مبكرا في الفريق البترولي.

أولى فرص الزمالك جاءت عن طريق كهربا في الدقيقة الثامنة.

تمريرة من أوباما إلى كهربا الذي انطلق وسدد بقوة ولكن خارج المرمى تماما.

زيزو ظهر وتحصل على ركلة حرة بمهارة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 12 سددها طارق حامد ولكن في حائط إنبي.

الظهور الأول لـ إنبي جاء في الدقيقة 15 من انطلاقة موزنجو لوكومبي ولكن محمد عبد الغني تدخل وأبعد الكرة لركلة ركنية، مرت في النهاية بلا خطورة على مرمى محمود عبد الرحيم "جنش".

خطأ قاتل = هدف أول

فرص الزمالك قبل وصول الدقيقة 22 لم تُترجم بنجاح في شباك إنبي، قبل أن يأتي موعد ترجمتها عن طريق خالد بوطيب.

عمرو حسام حارس مرمى إنبي حاول مراوغة خالد بوطيب إلا أن الأخير نجح في خطف الكرة ليضعها في الشباك.

وافتتح خالد بوطيب أهدافه المحلية مع الزمالك بعدما نجح في هز شباك نصر حسين داي في الكونفدرالية معلنا عن أولى أهدافه مع الفريق.

وانضم خالد بوطيب إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



























































































































































وفي الدقيقة 36 تلقى عمر بسام بطاقة صفراء نفس حال كهربا.

وكاد زيزو أن يفتتح أهدافه مع الزمالك في الدقيقة 44 بعد تمريرة كهربا إلا أن تسديدته اصطدمت في دفاع الفريق البترولي.

كهربا بوووووم

الحكم احتسب دقيقة واحدة كوقت بدلا من ضائع في الشوط الأول، ولم يرغب كهربا في نهاية الشوط بفارق هدف وحيد.

كهربا يسجل الثاني لـ الزمالك في مرمى إنبي.

تمريرة ولا أروع من زيزو وخطأ جديد من دفاع وحارس إنبي.

صاحب الـ 24 عاما استلم الكرة بإتقان قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة لحارس إنبي.

هدف كهربا هو العاشر له في الدوري هذا الموسم.

زيزو شارك لأول مرة بقميص الزمالك ولم يحتج أكثر من 45 دقيقة ليظهر تأثيره الأول.

تمريرة زيزو + تسديدة كهربا = الزمالك يضرب إنبي بهدف ثان.

الشوط الثاني

قبل انطلاق الشوط الثاني، أجرى علي ماهر المدير الفني لـ إنبي التغيير الأول بمشاركة محمد بسيوني بدلا من أحمد شكري.

إنبي بدأ أفضل في الشوط الثاني محاولا تقليص الفارق مع الزمالك وهز شباك جنش.

أخطر الفرص جاءت في الدقيقة 50 عن طريق محمود قاعود.

عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك مرت من الجميع لتصل لـ قاعود الذي سدد بقوة من عند خط المرمى ولكن جنش تألق ليحمي شباكه.

وأبعد جنش أخطر فرص إنبي لركلة ركنية لم تشكل خطورة على الزمالك.

ركنيات إنبي تواصلت لتصل إلى 5 مقابل 2 مع وصول الدقيقة 50.

رد الزمالك جاء عن طريق ساسي بعد عرضية من كهربا ولمسة من لاعب الوسط التونسي ولكن جاءت فوق عارضة حارس إنبي.

تقليص الفارق

في الدقيقة 55 نجح إنبي في تقليص الفارق عن طريق البديل محمد بسيوني.

انطلاقة من بسيوني من دائرة الوسط، قبل أن يمرر لـ لوكومبي المنطلق خلف عبد الله جمعة.

لوكومبي أرسل عرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، ليحولها بسيوني في الشباك.

هدف بسيوني هو الثالث له في الدوري هذا الموسم.

ضغط إنبي تواصل ليهدد مرمى الزمالك في الدقيقة 63.

انطلاقة من الخطير لوكومبي الذي مر بمهارة كبيرة من محمود علاء داخل منطقة الجزاء.

لوكومبي مر وسدد ولكن جنش تألق ليحمي شباكه من هدف التعادل.

وتحصل خالد بوطيب على بطاقة صفراء في الدقيقة 64.

ورد الزمالك على ضغط إنبي بتمريرة رائعة من فرجاني ساسي وانطلاقة من بوطيب.

عمرو حسام حارس مرمى إنبي خرج من مرماه لينجح هذه المرة في خطف الكرة من بوطيب وإنقاذ فريقه.

ومن أجل مواصلة الضغط على إنبي، أجرى كريستيان جروس التغيير الأول في الدقيقة 66.

شارك أيمن حفني بدلا من زيزو.

حفني تحصل على ركلة حرة عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 71، سددها محمود علاء ولكن في حائط إنبي.

وفي الدقيقة 74 شارك شيزا رمضان بدلا من محمود توبة كتغيير ثان لـ علي ماهر.

وبمجرد نزوله أرض الملعب، تحصل شيزا على بطاقة صفراء.

مشاركة حفني أعادت الأفضلية الهجومية لـ الزمالك، وكاد بوطيب أن يسجل الثالث.

كهربا غادر أرضية الملعب في الدقيقة 76 ليشارك حميد أحداد بدلا منه. التغيير الثاني لـ جروس.

ضغط أبيض ودقائق الحسم

مع مشاركة أحداد وأيمن حفني ضغط الزمالك على مرمى إنبي بهدف تأمين النتيجة.

عمرو حسام تألق أمام بوطيب في الدقيقة 78.

ثم تعاطف القائم مع حارس إنبي ليحرم بوطيب من تحويل عرضية أحداد داخل الشباك.

بعدها مباشرة فضل بوطيب التمرير داخل منطقة الجزاء بدلا من التسديد، ليبعدها دفاع الفريق البترولي خارج منطقة الجزاء.

3 فرص محققة مهدرة من الزمالك على مرمى إنبي.

رد إنبي جاء في الدقيقة 81 وكادت شباك جنش أن تهتز عن طريق الخطأ من مدافع الزمالك لولا تصدي جنش.

وأطلق أوباما تسديدة صاروخية في الدقيقة 86 من داخل منطقة جزاء إنبي ولكنها لم تهز الشباك.

تسديدة أوباما اصطدمت في عارضة عمرو حسام لتُبقي على إثارة المباراة.

الزمالك ضغط عن طريق أوباما وحفني وبوطيب وأحداد ولكن الفرص لم تُترجم بهدف ثالث، بينما اعتمد إنبي على المرتدات وكانت الخطورة بعيدة عن مرمى جنش.

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق كوقت بدلا من ضائع، لم تشهد أي تغيير في النتيجة.

الزمالك ينتصر..





















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