كوينو يهزم بياتشنزا 20-0 في دوري القسم الثالث الإيطالي.. اقرأ قبل أن تتهكم

كثير من كلمات السخرية والتهكم ستكون صالحة لتقرير مباراة سجّل أحد أطرافها 20 هدفا دون أن تهتز شباكه، ولكن هذا ليس الحال مع مباراة كوينو وبياتشنزا.

كوينو هزم ضيفه بياتشنزا في منافسات المجموعة الأولى لدوري القسم الثالث الإيطالي، بنتيجة 20-0 اليوم الأحد!

الشوط الأول انتهى بتقدُم كوينو 16-0، ويبدو أنهم تساهلوا بعض الشيء في الحصة الثانية، واكتفوا بإضافة 4 أهداف.

تغطية وسائل الإعلام المحلية في بياتشنزا، توقفت بعد نهاية الشوط الأول، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ولكن..

بياتشنزا خاض هذه المباراة منذ بدايتها بـ 8 لاعبين فقط، ليس هذا فحسب، بل إن أعمارهم تتراوح ما بين 16 عاما و19 عاما، ولم يمتلكوا رفاهية التعليمات حتى، إذ خاضوا المباراة دون مدرب.

لماذا؟

نادي بياتشنزا تعرّض للإفلاس، وتوقّف عن دفع الأجور للاعبيه وطاقمه الفني منذ شهر أغسطس، الأمر الذي دفعهم إلى فسخ عقودهم مع النادي.

بياتشنزا يعيش وضعا كارثيا لدرجة عدم قدرتهم على الظهور في مبارياتهم الثلاثة الماضية في الدوري، مما كلفهم خصم 8 نقاط من رصيدهم، وبالتالي تواجدهم في المركز الأخير.

الأمور كانت ستزداد سوءا إن لم يلعب بياتشنزا هذه المباراة، tفالعقوبة كانت الاستبعاد من المسابقة تماما، مما دفعهم نحو اللعب تحت أي ظرف، حتى وإن بثمانية مراهقين.

ورقة قائمة الفريق قبل المباراة، تُظهِر 7 أسماء فقط في تشكيلة بياتشنزا، إذ ذكرت بعض وسائل الإعلام أن اللاعب الثامن انضم إليهم بشكل متأخر.

قوانين كرة القدم تجبر أي فريق على اللعب بـ 7 لاعبين على الأقل في أي مباراة، وإن انخفض العدد عن ذلك لظروف إصابات أو بطاقات حمراء أو أي ظرف آخر، فيجدر بالحكم إيقاف المواجهة وإعلان الفريق الآخر فائزا.

بضعة مراهقين دُفعوا إلى مجزرة حتمية، دخلوها بشجاعة بالغة، وخرجوا منها بكثير من الأضرار، على أمل أن نسمع بأحدهم بالمستقبل في ظرف أكثر إشراقا من الهزيمة بفارق 20 هدفا.

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