كوينو يهزم بياتشنزا 20-0 في دوري القسم الثالث الإيطالي.. اقرأ قبل أن تتهكم

الأحد، 17 فبراير 2019 - 18:45

كتب : زكي السعيد

كوينو - بياتشنزا

كثير من كلمات السخرية والتهكم ستكون صالحة لتقرير مباراة سجّل أحد أطرافها 20 هدفا دون أن تهتز شباكه، ولكن هذا ليس الحال مع مباراة كوينو وبياتشنزا.

كوينو هزم ضيفه بياتشنزا في منافسات المجموعة الأولى لدوري القسم الثالث الإيطالي، بنتيجة 20-0 اليوم الأحد!

الشوط الأول انتهى بتقدُم كوينو 16-0، ويبدو أنهم تساهلوا بعض الشيء في الحصة الثانية، واكتفوا بإضافة 4 أهداف.

أخبار متعلقة

مالديني عن مقارنة بيونتك بشيفشينكو: لا تنسوا انضمام الأخير لفريق قوي جدا! لا تمزح مع بوطيب.. المغربي يستغل خطأ قاتلا ويفتتح أهدافه المحلية مع الزمالك حازم إمام: لم أر تلك الحالة من الاحتقان بين الأهلي والزمالك منذ 100 سنة روكي حكم مواجهة الزمالك وبيراميدز يقود مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال

تغطية وسائل الإعلام المحلية في بياتشنزا، توقفت بعد نهاية الشوط الأول، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ولكن..

بياتشنزا خاض هذه المباراة منذ بدايتها بـ 8 لاعبين فقط، ليس هذا فحسب، بل إن أعمارهم تتراوح ما بين 16 عاما و19 عاما، ولم يمتلكوا رفاهية التعليمات حتى، إذ خاضوا المباراة دون مدرب.

لماذا؟

نادي بياتشنزا تعرّض للإفلاس، وتوقّف عن دفع الأجور للاعبيه وطاقمه الفني منذ شهر أغسطس، الأمر الذي دفعهم إلى فسخ عقودهم مع النادي.

بياتشنزا يعيش وضعا كارثيا لدرجة عدم قدرتهم على الظهور في مبارياتهم الثلاثة الماضية في الدوري، مما كلفهم خصم 8 نقاط من رصيدهم، وبالتالي تواجدهم في المركز الأخير.

الأمور كانت ستزداد سوءا إن لم يلعب بياتشنزا هذه المباراة، tفالعقوبة كانت الاستبعاد من المسابقة تماما، مما دفعهم نحو اللعب تحت أي ظرف، حتى وإن بثمانية مراهقين.

ورقة قائمة الفريق قبل المباراة، تُظهِر 7 أسماء فقط في تشكيلة بياتشنزا، إذ ذكرت بعض وسائل الإعلام أن اللاعب الثامن انضم إليهم بشكل متأخر.

قوانين كرة القدم تجبر أي فريق على اللعب بـ 7 لاعبين على الأقل في أي مباراة، وإن انخفض العدد عن ذلك لظروف إصابات أو بطاقات حمراء أو أي ظرف آخر، فيجدر بالحكم إيقاف المواجهة وإعلان الفريق الآخر فائزا.

بضعة مراهقين دُفعوا إلى مجزرة حتمية، دخلوها بشجاعة بالغة، وخرجوا منها بكثير من الأضرار، على أمل أن نسمع بأحدهم بالمستقبل في ظرف أكثر إشراقا من الهزيمة بفارق 20 هدفا.

اقرأ أيضا:

لا تمزح مع بوطيب.. المغربي يستغل خطأ قاتلا ويفتتح أهدافه المحلية مع الزمالك

حازم إمام: لم أر تلك الحالة من الاحتقان بين الأهلي والزمالك منذ 100 سنة

مصدر في الأهلي لـ في الجول: سندرس الموقف بالكامل قبل الرد على قرار اتحاد الكرة بشأن مباراة بيراميدز

بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس

كوينو بياتشنزا

نرشح لكم

أخر الأخبار

كورتوا يتحدث عن عدم تأقلم بيل مع إسبانيا.. واللقب الذي يطلقونه عليه في الفريق 11 دقيقة | أوروبا
ماذا قدم زيزو في ظهوره الأول مع الزمالك.. تأثير الـ 100% 16 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - ولفرهامبتون وكريستال بالاس إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 38 دقيقة | أوروبا
5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على إنبي ساعة | الدوري المصري
علي ماهر: يكفيني أن الزمالك "البطل" أهدر الوقت أمامنا.. إدارة إنبي شكرتني عما فعلته ساعة | الدوري المصري
روبن: فرصتي في نهائي مونديال 2010؟ ما أدراكم أن إسبانيا لم تكن ستسجل بعدها؟ ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 2 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 3 الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته 4 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد

قد ينال إعجابك