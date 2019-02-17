لا تمزح مع بوطيب.. المغربي يستغل خطأ قاتلا ويفتتح أهدافه المحلية مع الزمالك

الأحد، 17 فبراير 2019 - 18:30

كتب : FilGoal

خالد بوطيب - الزمالك - النجوم

استغل خالد بوطيب خطأ قاتلا من عمرو حسام حارس مرمى إنبي ليفتتح أهداف الزمالك في الدقيقة 21.

الزمالك يواجه إنبي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

الأبيض بدأ أفضل ولكنه لم ينجح في هز شباك إنبي إلا مع وصول الدقيقة 22.

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عمرو حسام حارس مرمى إنبي حاول مراوغة خالد بوطيب إلا أن الأخير نجح في خطف الكرة ليضعها في الشباك.

وافتتح خالد بوطيب أهدافه المحلية مع الزمالك بعدما نجح في هز شباك نصر حسين داي في الكونفدرالية معلنا عن أولى أهدافه مع الفريق.

وانضم خالد بوطيب إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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