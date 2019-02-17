خاص حازم إمام: لم أر تلك الحالة من الاحتقان بين الأهلي والزمالك منذ 100 سنة

الأحد، 17 فبراير 2019 - 18:09

كتب : FilGoal

حازم إمام

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك والكرة المصرية السابق عما وصفه بـ"حالة الاحتقان" بين الأهلي والزمالك.

وقال حازم إمام: "الأهلي والزمالك يتواجدان منذ 100 سنة ولم أر تلك الحالة من الاحتقان التي تتواجد الآن".

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بتواجد مراسل FilGoal.com "ليس طبيعيا ما يحدث أبدا أن يخرج بعض من المسؤولين ليزيد بتصريحاته تلك الحالة من الاحتقان".

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وواصل "راضي تماما عن مستوى الكرة في مصر. مستوى مباريات الدوري ونجحنا في الوصول لكأس العالم والآن سنستضيف كأس الأمم أيضا".

وأردف "ولكنني ليست راضيا من حالة الاحتقان".

وأشار "مؤخرا، الأمور بدأت تهدأ نوعا ما. نغمة الاحتقان في الإعلام وتصريحات المسؤولين أصبحت أهدى وهذا سيساعد على تقليل حالة الاحتقان بين الجماهير".

وشدد "من المفترض أن يكون هذا هو دور الإعلام والمحليين والمسؤولين. تخفيف حالة الاحتقان".

الزمالك في المركز الأول في الدوري برصيد 48 نقطة من 19 مباراة قبل مواجهة إنبي يوم الأحد.

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 22 مباراة.

الأهلي في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 19 مباراة وذلك بعد الفوز على الإنتاج الحربي يوم السبت بهدف مقابل لا شيء.

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