خاص خبر في الجول – الإسماعيلي يكمل قائمته الإفريقية بعد فتح باب القيد استثنائيا

السبت، 16 فبراير 2019 - 20:38

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الإفريقي - الصورة من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي- الإفريقي - الصورة من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي

قام نادي الإسماعيلي بقيد 2 من لاعبيه في القائمة الإفريقية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد إعادة فتح باب القيد استثنائيا بحسب ما علم Filgoal.com.

الجهاز الفني للإسماعيلي قرر قيد الثنائي أيمن رجب وإبراهيم عبد الخالق، فيما تم استبعاد الوافد الجديد محمود رضا لعدم الجاهزية الفنية.

الإسماعيلي تلقى نبأ الاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا يوم 23 يناير الماضي، قبل 8 أيام على غلق القيد الإفريقي، مما حرمه من استكمال قائمته التي بلغ عددها 28 لاعبا حينها.

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لاحقا قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استئناف الإسماعيلي وسمح بعودته للمنافسة يوم 10 فبراير، وذلك بعد إغلاق باب القيد بـ 10 أيام كاملة.

الأمر الذي دفع "كاف" لإعادة فتح باب القيد استثنائيا للإسماعيلي، ليختار الجهاز الفني بقيادة المقدوني سيدومير يانيفسكي، الثنائي رجب وعبد الخالق.

الإسماعيلي خسر المباراة الأولى في دور المجموعات بهدفين دون رد على أرض مازيمبي الكونغولي، قبل أن يخسر بهدفين مقابل هدف واحد في استاد الإسماعيلية أمام الإفريقي التونسي، المواجهة التي شهدت الأزمة.

مباراة الجولة الثانية لم تُستكمَل وأنهاها الحكم قبل دقائق على نهايتها بسبب مقذوفات من الجماهير الحاضرة تجاه الحكم المساعد، مما دفع الاتحاد الإفريقي إلى استبعاد الإسماعيلي، القرار الذي أزيل مفعوله لاحقا بقبول الاستئناف.

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