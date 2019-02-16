إنبي يحل ضيفا على الزمالك يوم الأحد، ورئيس النادي البترولي طلب من لاعبيه تقديم أداء جيد وممتع أولا ومن ثم ستأتي الأهداف.

علاء خشب رئيس إنبي تحدث مع FilGoal.com قبل مواجهة الفريقين بالجولة 22 من الدوري المصري.

وقال: "لاعبو الفريق تحصلوا على مستحقاتهم بانتظام كعادة فريق إنبي، لم نحجز مستحقاتهم من الأساس".

وأوضح "أمام الفرق الكبرى يكون هناك مكافأة استثنائية باتفاق مجلس الإدارة، وتكون ما بين 150 لـ200 بالمائة من المكافأة باللائحة، يحدد ذلك الأداء داخل الملعب".