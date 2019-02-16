خاص رئيس إنبي يتحدث لـ في الجول عن هدف أمام الزمالك ومكافأة استثنائية واستقرار فني
السبت، 16 فبراير 2019 - 16:13
كتب : أحمد شاكر
إنبي يحل ضيفا على الزمالك يوم الأحد، ورئيس النادي البترولي طلب من لاعبيه تقديم أداء جيد وممتع أولا ومن ثم ستأتي الأهداف.
علاء خشب رئيس إنبي تحدث مع FilGoal.com قبل مواجهة الفريقين بالجولة 22 من الدوري المصري.
وقال: "لاعبو الفريق تحصلوا على مستحقاتهم بانتظام كعادة فريق إنبي، لم نحجز مستحقاتهم من الأساس".
وأوضح "أمام الفرق الكبرى يكون هناك مكافأة استثنائية باتفاق مجلس الإدارة، وتكون ما بين 150 لـ200 بالمائة من المكافأة باللائحة، يحدد ذلك الأداء داخل الملعب".
خشب أشار "عقدت جلسة مع اللاعبين بالأمس وطالبتهم بأداء جيد لأن الأداء الجيد يجلب الأهداف، أحب دائما أن نظهر بشكل جيد ونلعب مباريات جيدة، ودائما تحفيزي لهم قبل المباريات الكبرى بأداء جيد، والباقي توفيق من المولى".
وعن تعديلات بجهاز على ماهر؟ أجاب "لم يحدث، والفكرة لم تطرح من الأساس، نحن ناد لا يحب التغيير، وعلي ماهر لم يلعب مباريات سهلة، كل مبارياته أمام الفرق الكبرى، لا أعلم هل ذلك من سوء حظه أم من حسن حظه، الله يكون في عونه".
الزمالك يحتل صدارة المسابقة برصيد 48 نقطة من 19 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز الـ15 برصيد 21 نقطة من 21 مباراة.
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